انطلاق المؤتمر الدولي للطب النفسي في جامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي الثامن عشر للطب النفسي والدولي السادس لطب نفس الأطفال والمراهقين.

ونظم المؤتمر الدولي قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس ومركز متعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي للبحوث النفسية والتدريب بالتعاون مع مركز عكاشة للطب النفسي، تحت عنوان "التشخيص الخاطئ في الطب النفسي وآثاره ".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عكاشة مؤسس مركز الطب النفسي ورئيس الجمعية العالمية للطب النفسي (2002 - 2005 ) والرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور مصطفى كامل الرئيس الشرفي لمركز عكاشة للطب النفسي ورئيس لجنة التطوير المهني المستمر، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ممتاز عبد الوهاب رئيس الجمعية المصرية للطب النفسى، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

و ترأس المؤتمر الدكتورة مها سيد أستاذ الطب النفسي بمركز عكاشة للطب النفسي ورئيس قسم طب المخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتور طارق عكاشه مدير مركز عكاشة للطب النفسي وسكرتير المؤتمر و مدير المركز المتعاون مع الجمعية العالمية للطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتورة عفاف حامد خليل مستشار المؤتمر وأستاذ الطب النفسي بطب عين شمس، والدكتورة أميرة البطراوى أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.

ويشارك في المؤتمر أكثر من ١٠٠٠ طبيب متخصص وعدد كبير من الخبراء المصريين والأجانب من داخل وخارج مصر ، وتم مناقشة أبحاث جديدة فى المؤتمر بجميع مجالات الطب النفسى، ويذكر أن مصر أصبحت مميزة فى مجال الطب النفسى عالمياً بفضل الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي.

واستعرض رئيس جامعة عين شمس فى كلمته الجهد المبذول فى تطوير مركز الدكتور أحمد عكاشة للطب النفسى لمواكبة التطور السريع فى مجالات الطب النفسى، مقدماً الشكر للدكتور أحمد عكاشة _الذى يعد رمز من رموز الجامعة _ والدعم الكامل من قسم الطب النفسى مادياً ومعنوياً.

وأعرب عن سعادته بالمؤتمر ناصحاً بضرورة تفادى التشخيص الخاطئ وأحياناً قد يكون التشخيص متأخر نتيجة اختلاف الثقافات أو صعوبة الحصول على المعلومات اللازمة من المريض خاصة فى بعض المناطق النائية.

موضوعات مؤتمر الطب النفسي في جامعة عين شمس

مؤتمر الطب النفسي في جامعة عين شمس

تطرق المؤتمر للحديث عن مواضيع الطب النفسي العام و طب الإدمان، ومناقشة الاقلاع عن التدخين في بعض الفئات الخاصة وتشخيص وعلاج اضطراب الوسواس القهري فيما حول الولادة.

واشتملت فعاليات المؤتمر على تقديم دروع تكريمية للسادة الحضور.

وتضمن اليوم الأول للمؤتمر فعاليات ورش عمل بدأت بمركز الدكتور عكاشة للطب النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس بمناقشة العديد من الموضوعات بداية من الطب النفسى العام، وفن المقابلة النفسية كذلك التعريف بالطب النفسي الرياضي وأسباب الإحتياج إليه

وكيفية التعايش مع مرض الزهايمر.

وأوضحت الدكتورة مها سيد أن المؤتمر تضمن عدداً من المحاضرات العلمية والندوات وورش العمل عن حقوق المريض النفسي ومضاعفات سوء التشخيص في الطب النفسي، كذلك الحديث عن الخطة العلاجية لمرضى الاكتئاب الذين يعانون من استجابة أقل من المستوى الأمثل للعلاج، ومناقشة النهج الحديث لبعض الاضطرابات في الطب النفسي و الادمان بين الماضي والحاضر والمستقبل من وجهة نظر مصرية، وتأثير سوء التشخيص على الأطفال و العائلات والتطورات في علاج الاكتئاب.

اما بالنسبة لطب نفسى الأطفال والمراهقين ناقش العلاج الوظيفي في طب نفس الأطفال والمراهقين

والحديث في العلاج النفسي الدوائي للأطفال واضطراب طيف التوحد ومضاعفات سوء التشخيص وتأثير الألعاب الالكترونية على الصحة النفسية للمراهقين، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه والاضطرابات الوجدانية.

كما تضمن برنامج تدريبي وجلسات علمية و منتدى علمي ولقاء الخبير إلى جانب طرح الأبحاث الجديدة و بعض الأنشطة الطلابية، لافتة إلى أن المؤتمر معتمد من الأكاديمية الأمريكية للتعليم الطبى المستمر.



وعلى هامش المؤتمر تم عرض فيديو تسجيلى لتطوير مركز أ.د أحمد عكاشة للطب النفسى.

جدير بالذكر أن المؤتمر يستمر على مدار ثلاث أيام وسوف يختتم غدا بمناقشة عدد من الموضوعات أهمها: وضع خدمات الصحة النفسية في مصر، والتطورات في علاج مرض الفصام، ووملاحظات لتحقيق التعافي من المرض النفسى، وعرض التطورات في علاج اضطراب ثنائي القطب والصلة بين العقل والجسد واضطرابات النوم في كبار السن.