صحة الإسماعيلية توقع الكشف على 1124 مواطنًا بقرية سرابيوم

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية علاجية متعددة التخصصات، لأهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، على مدار يومي 12 و13 من شهر يونيه الجاري، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وإشراف الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حيث تم الكشف الطبي في عيادة الباطنة على 451 حالة، وعيادة الأطفال على 326 حالة، وعيادة النساء والتوليد على 81 حالة، وتنظيم الأسرة على 45 حالة، والمسالك 93 حالة، والجراحة على 89 حالة، والضغط والسكر 35 حالة، وأشعة 4 حالات.

وقال الدكتور علي حطب، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 1124 مواطنًا بقرية سرابيوم وتم تقديم العلاج لجميع الحالات بالمجان، بالإضافة إلى عقد ندوة تثقيفية لسيدات وفتيات القرية، عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وفوائد التغذية السليمة، لافتًا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأضاف الدكتور علي حطب، أن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفًا دوائيًا مجانيًا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفًا أنه تم اختيار قرية سرابيوم، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعى القوافل العلاجية لوزارة الصحة للوصول إليها.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات، مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 1124 حالة بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وأن تلك القافلة تأتي استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " ضمن مبادرة حياة كريمة"بشأن النهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين.