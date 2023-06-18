رئيس جامعة الفيوم يشهد إنعقاد مجلسي خدمة المجتمع وشئون الطلاب

شهد الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 186 لمجلس شئون خدمة المجتمع. جاء ذلك برئاسة الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعضوية أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأحد الموافق 18 يونيو.

جاء ذلك خلال إنعقاد المجلس أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته على الدور الرئيس والمحوري الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة وتنمية المجتمع المحلي في كافة المجالات. وصرح الدكتور عاصم فؤاد العيسوى أن المجلس قد أحيط علمًا بأنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 25 مايو 2023 إلى 15 يونيو 2023 بالإدارة العامة لخدمة المجتمع والمشروعات البيئية وكلية الصيدلة وكلية الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه قد تم مناقشة بعض البروتوكولات واتفاقات التعاون مع بعض الجهات الأخرى.

وعلى هامش المجلس تم تكريم السادة المشاركين في أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من السادة العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة والعاملين والطلاب.

وفي سياق متصل عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم 200 تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر.

إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين

وصرح الدكتور محمد فاروق الخبيري، أن المجلس قد ناقش الخطاب الوارد من أمين المجلس الأعلي للجامعات بشأن إتاحة عدد من المنح الدراسية لشباب سيناء المتفوقين سواء بالجامعات الحكومية أو الأهلية أو بالخارج، بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية فيما يخص الخطة التنفيذية لدمج أبناء سيناء في المجتمع. كما تمت إحاطة المجلس بتقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم 186 المنعقدة بتاريخ 18 أبريل الماضي، لمراجعة اللوائح الداخلية للكليات بخصوص اللائحة المالية لبرنامج إدارة السياحة الرياضية، وبرنامج السياحة الاجتماعية والميسرة، ولائحته المالية، وذلك بعد إجراء التعديلات التي أقرتها اللجنة، لتتوافق اللائحة المالية للبرامج المذكورة مع لوائح جامعة الفيوم، عقب مراجعة اللائحة المالية الداخلية لكافة الكليات بالجامعة.

رئيس جامعة الفيوم يشهد إنعقاد مجلسي خدمة المجتمع وشئون الطلاب

رئيس جامعة الفيوم يشهد إنعقاد مجلسي خدمة المجتمع وشئون الطلاب