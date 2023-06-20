مسشفى فارسكور المركزى خارج نطاق الخدمة!

يعيش سكان مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط مأساة حقيقية بسبب انعدام الخدمات وانتشار الإهمال بالمستشفى المركزى الذى تم وقف تنفيذ الازالة والترميم به، منذ أكثر من شهر وإلى الآن لم يتم العمل به. وتنوعت مظاهر الإهمال الذى يعانى منه مستشفى فارسكور المركزى، والذى يخدم المواطنين التابعين للعزب المجاورة، أى ما يقرب من 500 ألف نسمة، حيث إن تهالك منشآته والتى أصبحت غير صالحة بسبب تآكل الطبقات الأسمنتية وسقوط أجزاء من أسقف الأقسام، ودورات المياه بالمستشفى، الذى صدر له قرار ازالة ولم ينفذ وتحول المستشفى إلى مستنقع للأمراض والأوبئة يسكنه الفئران والقمامة. بعد ازالة بعض المبانى وتوقف البعض الاخر، قال المهندس ايمن الدياسطى من ابناء المدينة يعانى مستشفى فارسكور المركزى بسبب نقص الاخصائيين حالة من الإرتباك خاصة قسم الأطفال حيث يبلغ عدد الإخصائيين بقسم الأطفال 3 دكاترة فقط منهم دكتور، تم الموافقة لانتدابه 3 أطباء بمستشفى بدمياط رغم الزيادة الموجودة هناك وتقدر بـ 30 أخصائيًا بقسم الاطفال باحد مستشفيات دمياط.

وطالب احد الاطباء بادارة المستشفى من مديرية الشئون الصحية أكثر من مرة بضرورة توفير أخصائين لقسم الاطفال إلا أن طلبه لم يلق أى اعتبار وبعد عام كامل تم توفير 2 أخصائيين وقال رمضان الجوادى أحد أهالى المدينة، لا يوجد مكان لعلاج أهالى المدينة، ومنذ أن تم وقف ازالة المستشفى تحول إلى وحدة صحية لا يقدم أى خدمات سوى إسعافات أولية، وبعدما كانوا يمتلكون مستشفى به كل التخصصات لم يصبح به مكان لتلقى العلاج، وتحولت المستشفى إلى مستنقع للأمراض والأوبئة، وملجأ للبلطجية وقطاع الطرق وتجار المخدرات. يختبئون تحت انقاض اثار الهدم والمبانى المهجورة مطالبًا المسئولين بسرعة التحرك لإنهاء الأزمة لبدء استكمال أعمال الازالة.

وقال احمد النجار أحد الأهالى إن المستشفى أحد أهم المشكلات التى تواجه المدينة، بالرغم من وجود مستشفى مركزى على مساحة كبيرة يكاد يكون مغلقًا ولم يتحرك أحد من المسئولين لإنهائها لخدمة أهالى المدينة.

وناشد اهالى مدينة فارسكور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتدخل الفورى لحل الازمة واستكمال الازالة وذلك حرصا على سلامة المواطنين بالاضافة إلى تقديم الخدمة المتميزة بسد العجز الموجود حاليًا بالمستشفى حرصا على مصلحة المواطنين حتى لا يتعطل سير العمل.