أسعار اللحوم مفاجأة عيد الأضحى والكيلو بـ 125 جنيها

كشف المهندس عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية عن أسعار اللحوم في بالمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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وقال رشدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع قناة صدى البلد، إن مصر لديها مخزون استراتيجي من اللحوم يكفى لمدة 6 أشهر، وتم استيراد أكثر من 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، وسيتم طرحها بالمنافذ خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أن الدولة تعمل على استيراد اللحوم من أكثر من دولة، تجنبًا لتكرار أزمة السودان، موضحًا أن أسعار اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية جاءت كالتالي، سعر كيلو اللحوم السوداني سعر 195 جنيها وسعر كيلو الخراف مذبوحة سعر كيلو بـ250 جنيه وسعر كيلو الخراف سعر كيلو القائم 170 جنيه وسعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 170 جنيها.

منافذ في الإجازات

وأضاف رشدي، أن هناك أكثر من 314 مجمع استهلاكي بمحافظتي الجيزة والقاهرة، كما أن المنافذ ستعمل خلال إجازة العيد، موضحًا أن السلع والمنتجات داخل المجمعات الاستهلاكية أقل من نظيرتها بالخارج بنسبة تترواح من 25% : 30%.

ولفت إلى أن سعر كيلو أرز البلدي داخل المجمعات بـ25 جنيها، كما أن أسعار الزيت للشركات الخاصة تبدأ من 50 حنيها، مؤكدًا أن هذه المجمعات ليس لصرف السلع التموينية، بل تتوفر فيها المنتجات والسلع اللازمة للمواطنين.

تخفيضات كبيرة

فيما كشف سعيد صالح، مساعد وزير الزراعة، أنه سيتم توفير 220 سلعة للمواطنين خلال عيد الأضحي المبارك من خلال 245 منفذ منتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى أن هناك 230 منفذا متحركا تابع لوزارة الزراعة في المناطق المزدحمة والشعبية، منوهًا إلى أن الأرز البلدي بـ 25 جنيهًا للكيلو وبطاطس التحمير بـ 3 جنيهات في حين يباع في الخارج بـ 20 جنيها.

ولفت إلى أن اللحمة البلدي المرباة في مزارع وزارة الزراعة بـ 225 جنيهًا والضأن البلدي 250 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة يوميا، بينما أسعار الأضاحي كيلو الجاموس القائم 125 جنيهًا بينما البقري القائم 140 جنيهًا، والضأن بـ 155 جنيهًا.