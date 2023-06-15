وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى كوم حماده التخصصي

تفقد الدكتور حموده الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة، مستشفى كوم حماده التخصصي، وذلك عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لها أمس الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس ، حيث قدم الجزار التهنئة للدكتور أحمد حسن الفقى مدير المستشفى ، ولجميع العاملين بها بمناسبة الافتتاح .

وأشاد وكيل المديرية، بالمستوى المتقدم للعاملين بالطوارئ ، وكافة الأقسام ، كذلك أشاد بمستوى الخدمة المقدمة ونظافة المستشفى والتزام الفريق الطبي ، والإنضباط الإداري ، كذلك توافر الأدوية وكافة المستلزمات الطبية واثنى على المستوى الجيد فى العمل ، وحجم الجهد الذي لمسه من الجميع لخدمة المواطنين .

وسجلت المستشفى فى الفترة من الساعة ( ٨ ص - ١٢ ظ ) نسب متميزة من تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لخدمة المواطنين الطوارئ ٤٠ حالة - العيادات ٦٦٩ حالة - الأشعة ١٣٥ - التحاليل ١٥٤ - القسم الداخلي ٨٠ حالة - عناية الأطفال ٤ - العناية العامة ١٤ +٦ فنت - الحضانة ١٢+٦فنت - نفقة الدولة ٣٠٠

وفى نهاية الزيارة قدم الجزار الشكر إلي الدكتور مدير المستشفى ولكافة العاملين بها ، على ما لمسه من تميز فى الأداء الفني للعاملين بالمستشفى، وبما يقدموه من جهود.

وأكد على تقديم كل الدعم لكافة مستشفيات البحيره ، دون النظر لتابعيتها لمديرية الصحة أو غيرها ، وأننا جميعا فريق واحد هدفنا هو تقديم أفضل خدمة طبية لأبناء البحيره

جدير بالذكر مستشفى كوم حماده التخصصي ، تعتبر أحد الصروح الطبية العملاقة على أرض محافظة البحيره ، وهو إحدى الهيئات الطبية بالبحيرة ، التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة .

ويحتوي المستشفى على عدد 20 أسِرة عناية ، وعدد 4 أسِرة عناية وأطفال ، وعدد أسِرة إجمالية 262 , وعدد الحضانات 18 , وعدد ماكينات الغسيل الكلوي 40 , وعدد الأسِرة الداخلي 110 , وعدد غرف العمليات 6 , وعدد أسِرة الطوارئ 16 , وعدد غرف الإفاقة 15

وعقب انتهاء الزيارة قام الجزار بالمرور على وحدة صفط العنب الصحية التابعة للإدارة الصحية بكوم حماده ، وقام سيادته بمتابعة العمل بها ، وتأكد من تواجد الأطباء وفرق العمل ، وحُسن الأداء ، ونظافة الوحدة .