البحر الأحمر تشهد إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر

نائبا عن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي شهد اللواء محمد البندارى السكرتير العام اطلاق صندوق تحيا مصر قافلة الدعم الاجتماعي لرعاية 8000 أسرة في حلايب وشلاتين وأبو رمادا، وذلك لمدة 5 أيام تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتكثيف جهود الصندوق لحماية الأسر الأولى بالرعاية خاصة في المناطق النائية والحدودية بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

و توفر القافلة 88 طنًا من مواد غذائية جافة و و20 طنًا من الخضروات

فضلًا عن الأجهزة المنزلية والمفروشات وتنظيم أنشطة اجتماعية وترفيهية للأطفال وتوزيع 16 ألف قطعة متنوعة من لعب الأطفال بالتعاون مع جمعية البر والتقوى الخيرية. و تستهدف نحو 8000 أسرة مستحقة طبقًا لقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي مقيمة في حلايب والتجمعات التابعة لها مثل بعينت وفروكيت وسرارة 1و2 وجبل علبة وقرية ادلديب ومواطني شلاتين في تجمعات الخير وأبي بيت وبيتان وأبرق وعيقات وأبو سحفه ووادي النوم والعمريت ومرسي حميرة والصيادين وكريجع والرداد والعسيلة فضلًا عن سكان منطقة أبو رماد.

يذكر ان الصندوق كثف عدد القوافل التي توفر الرعاية لمواطني المناطق الحدودية والنائية على مستوى الجمهورية لتوفير الأغذية والأغطية والأمتعة

فضلًا عن تنفيذ أعمال رفع كفاءة المنازل والخدمات الصحية المختلفة في عدة مناطق منها سيدي براني والواحات البحرية وسانت كاترين ووادي العلاقي جنوب أسوان

فضلا عن توفير مشروعات إنتاج حيواني للسيدات ضمن برنامج مستورة.

الجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر استطاع من خلال قوافل الحماية الاجتماعية أن يحصد 6 أرقام قياسية في العمل الخيري بموسوعة "جينيس" العالمية خلال عامي 2020 و2021 وهم: أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية لعام 2020 (300 ألف كرتونة و أكبر قافلة تبرعًا بالدواجن لعام 2020 (2000 طن) تسيير أكبر قافلة مساعدات إنسانية لعام 2020 قوامها 480 شاحنة أكبر قافلة تبرعًا بالمواد الغذائية للعام 2021 (مليون كرتونة) أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة المنزلية لعام 2021 (4500 جهاز) لتجهيز اليتيمات للزواج أكبر قافلة تبرعًا بالأجهزة الطبية لعام 2021 (6298 جهازًا طبيًا).

وكان صندوق تحيا مصر قد أطلق قافلة دعم اجتماعي لمدة 5 أيام بهدف رعاية الأسر المقيمة في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد.

وتعد قوافل الحماية الاجتماعية نموذجًا لاستراتيجية الصندوق في تعزيز شراكته مع مؤسسات المجتمع المدني الملتزمة بمسئوليتها المجتمعية لتوفير حياة كريمة للأسر المستحقة وتوفير الدعم والرعاية لهم في مختلف محافظات الجمهورية.

القافلة

القافلة