١٠ آلاف طالب يؤدون اليوم امتحانات شهادة الثانوية العامة بالإسماعيلية

حرص شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة تفقدية صباح اليوم الاثنين؛ للمرور على عدد من مدارس التعليم الثانوي العام بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام أداء الامتحانات من خارج لجان امتحانات إتمام الشهادة الثانوية العامة في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي انطلقت اليوم الاثنين ١٢ يونيو الجاري وتستمر حتى غدًا الثلاثاء بينما تنطلق المواد الدراسية الأساسية من يوم الأحد المقبل الموافق ١٨ يونيو الجاري وتنتهي في ١٣ يوليو ٢٠٢٣.

وذلك بمرافقة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ووكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية ومعاون المحافظ للمتابعة والطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد مدرسة الإسماعيلية الثانوية الرسمية للغات بنات حيث بلغ عدد الطلاب ٣١٦ طالبةً بإجمالي عدد ١٦ لجنةً.

كما تفقد بشارة لجنة مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة وبلغ عدد الطلاب بها ٢٧٧ طالبًا بإجمالي عدد ١٤ لجنةً.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية تضم بإداراتها التعليمية الثمانية ٣٥ لجنةً بإجمالي عدد الطلاب ١٠ آلاف و٨٥٨ طالبًا وطالبةً.

وكان محافظ الإسماعيلية قد اعتمد البروتوكول التعاوني بين مديرية التربية والتعليم من جانب ومديرية الأمن ومديرية الصحة والسكان وهيئة الإسعاف ومديرية التموين وشركة الكهرباء من جانب آخر؛ وذلك للتعاون فيما بينهم خلال فترة الامتحانات لتوفير الراحة والأمان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للطلاب، ومساعدة المعلمين في أداء دورهم على الوجه الأمثل خلال تلك الفترة.

وخلال الجولة، أكد بشارة على ضرورة تسهيل وتيسير إجراءات دخول الطلاب للجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات التي تواجه سير العملية الامتحانية.

ومن جانبه أوضح محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية للدعم والتواصل الفوري لتلقي أي شكاوى أو استفسارات تتعلق بسير العملية الامتحانية، واتخاذ الإجراءات والحلول العاجلة لأي مشاكل طارئة تواجه سير الامتحانات وفق القواعد والقرارات الوزارية المنظمة، وإعداد تقرير يومي عن الامتحانات.

وأشار بشارة إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير المناخ المناسب للطلاب وإزالة التوتر والرهبة بين نفوس الطلاب وتسهيل العملية الامتحانية وتوفير مبدأ تكافؤ الفرص ليحصل كل طالب على حقه.