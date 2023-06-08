إقبال كبير على قافلة جامعة الأزهر الطبية من أهالي قرية الحجاز بالإسماعيلية

شهدت قافلة جامعة الأزهر الطبية والتنموية، والتي تستقبلها قرية الحجاز بمحافظة الإسماعيلية، إقبالًا كبيرًا من الأهالي بجميع الأعمار، حيث ضمَّت ١٠ عيادات متنوعة في تخصصات (باطنة، أطفال، نساء وتوليد، مسالك بولية، أنف وأذن، وجراحة، جلدية، رمد، عظام والجهاز الهضمي بالإضافة إلى الصيدلية والتي تضم ٣ طن أدوية تم توزيعها على المترددين خلال اليوم وتقدم القافلة خدماتها بالمجان، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف الأدوية بالمجان، إضافة إلى الإحالة لإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك بالمجان في مستشفيات جامعة الأزهر.

وضمَّت القافلة ٣٧ طبيبًا من استشاريين جامعة الأزهر في المجالات المختلفة الطبية والتوعوية، وكذلك أساتذة من كليات الزراعة والتربية الفنية، حيث تم عمل ندوة توعوية تربوية دينية للأسر المتواجدة، وكذلك قام فريق بحثي بعمل بحث اجتماعي عن المنطقة لتقديم المساعدات، من خلال مشروع فرصة ومن خلال مشروع تكافل وكرامة بالإضافة إلى رصد حالات الأمية والعمل عليها.

وتضمَّنت القافلة أيضًا توزيع مساعدات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك منها، مراتب، مواد غذائية، زراعة شتلات لأشجار مثمرة، و٢٥٠ شنطة مدرسية تحتوي على أدوات دراسية، ٣٠٠ بطانية بالإضافة إلى شنط للنظافة الشخصية و١٠٠٠ شنطة ملابس وبعض المساعدات المالية.

ومن الجدير ذكره، أن قافلة جامعة الأزهر الطبية تسير في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داوود رئيس الجامعة، على توفير خدمات طبية للمواطنين في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية؛و المناطق الاكثر احتياجا، دعمًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).