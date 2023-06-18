امتحان العربى .. تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر

أدى طلاب الثانوية العامة بالبحر الاحمر الامتحان اليوم فى مادة اللغة العربية وتباينت آراء الطلاب ما بين صعوبة الامتحان وسهولة الامتحان

من ناحيتها، قالت الطالبة بسنت اكرم من لجنة مدرسة الغردقة الثانوية بنات أن الامتحان كان سهلاً والأسئلة كانت من المراجعات النهائية وحرصت على طمأنة والدتى بمجرد خروجى من اللجنة، بينما قالت الطالبة مى عبد المقصود إن الامتحان كان صعباً جدًا خاصة النحو الذى كانت الأسئلة فيه غامضة ومعظم الطلاب لم يوفقوا اليوم ولم يتمكنوا من الإجابة على كثير من الأسئلة.

كانت اللجان فتحت أبوابها فى الساعة الثامنة صباحا وتم دخول الطالبات من خلال البوابات الالكترونية و التفتيش بالعصا الالكترونية لمنع دخول الهواتف المحمولة .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة ٣٣٩٨ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على عدد ١٣ لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر على أن اللجان جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتم تجهيزها من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيمها للوقاية من الأمراض وحفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وجه وكيل التعليم مديري الإدارات التعليمية بتقديم كل أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس، فضلاً عن متابعة تجهيزات الاستراحات على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالأدوات اللازمة لضمان حسن إقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

وتم التنسيق مع مديرية أمن البحر الأحمر والحماية المدنية وشرطة النجده لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات وفي سياق متصل فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أى مشكله قد تواجه سير العملية الامتحانية هذا وقد شدد وكيل الوزارة على ضرورة تضافر كل الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية

وعدم السماح للطلاب بدخول اللجان حاملين أى أجهزة إلكترونية، مؤكداً إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من تعقيم وتطهير المدارس ونظافتها يومياً منذ بدأ الامتحان وعقب الانتهاء منها حفاظاً على سلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.