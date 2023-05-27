وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع امتحانات الدبلومات الفنية

تابع محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم السبت، الأول لامتحانات الدبلومات الفنية وامتحان اللغة العربية والتربية الدينية وذلك من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية

يأتي ذلك في إطار تعليمات د رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن انضباط وانتظام العملية الإمتحانية.

وأكد وكيل الوزارة، أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وأنه على تواصل مستمر ودائم بغرفة العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تتم أثناء سير الامتحانات

وشدد بحيري، على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والمعادن مشيرا إلى حرص المديرية على توفير العصا لجميع اللجان وعددها ٣٧ لجنة اساسية و١١ لجنة فرعية على مستوى الإدارات الثمانية.

و جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج ١٥٩ طالب وطالبة و ٣٠٠٤ طالب وطالبة بالتعليم التجاري و ٤٨١٩ وطالبة بالتعليم الصناعي ٣٤١٨ وطالب وطالبة بالتعليم الزراعي والفندقي ١٢٧ طالب وطالبة .