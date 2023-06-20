محافظ القاهرة: تكثيف الرقابة التموينية على المخابز ومستودعات اسطوانات البوتاجاز

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على المخابز العامة والخاصة طوال أيام عيد الاضحي المبارك وذلك من خلال حملات مشتركة مع مباحث التموين والتأكيد علي التنسيق بين المخابز للتناوب علي العمل خلال اجازة العيد .

واضاف محافظ القاهرة : كذلك متابعة مستودعات اسطوانات البوتاجاز والدفع بحصص اضافية لسد كافة احتياجات المواطنين ومواجهة أى زيادة فى الطلب قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك وخاصة فى المناطق التى تشهد طلبًا متزايدًا.

يذكر أن اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة، قد أكد على أن مديرية الطب البيطري بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بكافة مجازر القاهرة ( الآلي ، جيركو ، السلام، الممتاز، طره، حلوان ) للعمل علي مدار اليوم اعتباراً من أول أيام شهر ذي الحجة لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من اللحوم في هذه المناسبة .

و شدد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافة المجازر للتأكد من جاهزيتها، والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية للتيسير على المواطنين، ولإحكام الرقابة على السلع المقدمة لهم .

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والغاء الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش والدفع بأعداد إضافية من الأطباء البيطريين للعمل في المجازر حتي انتهاء العيد لسرعة الأداء بالمجازر ومواجهة الزيادة في عدد المذبوحات .

وأشار محافظ القاهرة انه تم التنسيق بين مديريتي الطب البيطري والصحة ومديرية التموين لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم الطازجة والمجمدة والثلاجات ، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه تم تفعيل غرفة العمليات والطوارئ بمديرية الطب البيطرى ، والإدارات البيطرية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة، على مدار الـ 24 ساعة، حيث تم تخصيص ارقام التليفونات ، ( ٢٧٤٢٦٩٩٣ - ٢٧٤٢٧٠٥٣ ) ومحمول 01550987957 وفاكس ٢٧٤٢٧٠٥٧ لتلقي شكاوي وطلبات المواطنين ،

وأضاف مدير مدرية الطب البيطري بالقاهرة، أنه تم تكثيف حملات القضاء على الكلاب الضالة خاصة حول المساجد .