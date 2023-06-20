تحت شعار "اسبقي بخطوة".. هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، المشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، حملة للتوعية والكشف المبكر على "الأورام السرطانية" بمستشفى دار صحة المرأة التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 20 وحتى 22 يونيو الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى انطلاق الحملة تحت شعار "اسبقي بخطوة" تزامنًا مع تواجد “جينيس” العالمية في مصر لتسجيل أكبر علامة بالعالم "للتوعية بالسرطان"، وذلك خلال احتفالية كبرى تنظمها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في محافظة بورسعيد يوم الجمعة القادم الموافق 23 يونيو 2023، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وتابعت الهيئة: أن محافظة بورسعيد ستشهد احتفالية كبرى لكسر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، والذي كان مسجلًا باسم دولة إسبانيا، حيث سيتم انتقاله لمصر ليسجل باسم "المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية"، وسيتم خلال الاحتفالية استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة يحمل شعار "التوعية بالسرطان"، وعقب انتهاء الاحتفالية سيتم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والتي تعمل في مجال الحماية والوقاية وعلاج مرضى السرطان.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن حملة "اسبقي بخطوة" تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض السرطانية لدى السيدات أو عوامل الخطورة المؤدية إليها وسرعة علاجها على يد أمهر الأطباء المتخصصين في علاج تلك الأمراض بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد بما يقلل من مخاطر المرض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، اهتمام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالصحة العامة للسيدات والتوعية بعوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض وكيفية تجنبها أو الوقاية منها، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتعزيز أنماط الحياة الصحية السليمة وتقديم الرعاية الطبية الشاملة والمتكاملة للمواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

ولفت السبكي، إلى اهتمام هيئة الرعاية الصحية بإطلاق الحملات والمبادرات الصحية التي تتماشى مع اهتمامات الدولة، وتستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنها دعم صحة المرأة المصرية، مثمنًا دور الجمعيات الأهلية كشركاء نجاح في المبادرات الصحية والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن إطلاق حملة "اسبقي بخطوة" لحماية السيدات والوقاية من الأورام النسائية، تستهدف الكشف على ألف سيدة من محافظة بورسعيد، وذلك داخل مستشفى دار صحة المرأة التابعة لهيئة الرعاية بالمحافظة، بالإضافة إلى العيادات المنتقلة التابعة للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 22 يونيو الجاري بمحافظة بورسعيد.

ودعا العزب، السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التي تقدمها المبادرات الصحية، مؤكدًا أن التشخيص والكشف المبكر عن الأورام النسائية خاصة "الثدي وعنق الرحم"، يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرات الصحية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.