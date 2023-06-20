الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة في منحة جامعتي القاهرة وعين شمس

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من المنح الدراسية، لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، الذي يقدمه "برنامج المنح الجامعية"، وبرنامج رواد وعلماء مصر، المقدمان من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التي تنفيذهما الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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وتعد جامعتي القاهرة وعين شمس، من الجامعات التي تتيح منحة دراسية لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وحددت الجامعتين، عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، الكليات المتاحة داخل كل جامعة منهم ضمن المنحة الدراسية لطلاب أسر مستفيدي برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة.

الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة:

الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة في جامعة القاهرة هي: كلية الهندسة "هندسة الطاقة الكهربية، هندسة المياه والبيئة، هندسة الاتصالات والحاسبات".

كلية اقتصاد وعلوم سياسية "شعبة اللغة الإنجليزية".

كلية تجارة "البرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا".

الكليات المتاحة لطلاب تكافل وكرامة في جامعة عين شمس هي :كلية الهندسة "الهندسة المدنية والبنية التحتية (تخصص مياه)، هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، هندسة نظم الاتصالات، هندسة العمارة والعمران البيئي، هندسة البناء، هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، عمارة تنسيق المواقع، هندسة الميكاترونيات.

كلية الحاسبات والمعلومات "تكنولوجيا المعلومات الحيوية، الشبكات والأمن السيبراني، هندسة البرمجيات، الذكاء الاصطناعي، الوسائط المتعددة الرقمية.