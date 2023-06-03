مجلس الشباب المصري بالإسماعيلية يطلق مراجعة مجانية لطلاب الثانوية العامة

حرص مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي برئاسة المستشار محمد صالح منسق محافظة الإسماعيلية، علي اطلاق مراجعات تعليميه مجانية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الاسماعيلية بكافة مراكزها وقُراها في كافه المواد التعليمة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية بالاهتمام بالحق في التعليم.

من جانبه أوضح المستشار محمد صالح أن المبادرة تستهدف حصول ٢٠٠٠ طالب وطالبة علي الدورات المجانية.



وأشار صالح إلي إنطلاق المبادرة قبل ١٠ ايام في اكثر من مركز من مراكز المحافظة المختلفة ومنها مركز فايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب وابوصوير بخلاف مدينة الاسماعيلية.

ولفت محمد صالح إلي الإستمرار في دعم ابنائنا الطلاب حتي نهايه الإمتحانات.

في السياق ذاته، يحرص مجلس الشباب المصري على اطلاق عدة مبادرات للدعم النفسي للطلاب واولياء الامور بهدف ازاله كافه الضغوط النفسيه حتى يستقبل الطلاب الامتحانات بكل سهوله ويسر.

من جانبه أشاد محمد سيف مدير المكاتب التنفيذية لمجلس الشباب المصري، بالفعاليات، ونشاط مكتب تنفيذي الإسماعيلية.