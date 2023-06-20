مناقشة العقبات والمشكلات التى تواجه مربى الثروة الحيوانية بالبحيرة

قال الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الزراعة بالبحيرة ، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بصغار المربين وشباب الخريجين وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.

و يكثف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالوزارة والمديرية من المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع بشقيه المحلى والمستورد للعمل على تذليل أى عقبات محتملة تواجه المستفيدين على أرض الواقع وذلك للسعي وراء تخفيض أسعار اللحوم.

جاء ذلك اثناء عقد اجتماع مشترك بين مديرتى الزراعة والطب البيطرى بالبحيرة ، وذلك بناء على تعليمات المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، وحضور وكلاء إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية ، و الأطباء البيطريين بالإدارات البيطرية ، ورؤساء أقسام الإنتاج الحيوانى بالإدارات الزراعية .وذلك فى إطار التعاون بين مديريه الطب البيطرى ومديريه الزراعة ( إدارة الإنتاج الحيوانى ) للعمل على تذليل كافه العقبات التى تواجه المربى الصغير للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنه بنطاق محافظه البحيرة.

وأشار " الدكتور نوار " إلى أن هذا الاجتماع المشترك بين مديرتى الزراعة والطب البيطرى يأتى فى إطار الاهتمام المشترك بالمربى الصغير بالمحافظة ، حيث أن محافظة البحيرة تحتل المركز الأول فى حجم الثروة الحيوانية و الداجنه على مستوى مصر ، مما لها من أهمية فى سد الاحتياجات الغذائية للفرد من مصادر البروتين والألبان والبيض ، ومن هنا جاءت فكرة اجتماع اليوم لمناقشة كافة العقبات والمشكلات التى تواجه مربى الثروة الحيوانية والداجنه والعمل على تذليل كافة العقبات .

كما أكد الدكتور / أشرف محى الدين مدير مديرية الطب البيطرى ،على ضرورة التنسيق بين إدارات الطب البيطري والإدارات الزراعية ، فى عمل المعاينات والمتابعات اللازمة والحرص على حل وتذليل أى مشكلات تواجه مربين الماشية فى نطاق ألمحافظه ، وأكد أيضا إلى أن كل منا له اختصاصاته التى تئول إليه ،سواء قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو هيئة الخدمات البيطرية ، فالطب البيطرى والزراعة هما واجهان لعملة واحدة وهدف واحد ، فى النهاية هو النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بمحافظة البحيرة .

كما أكدت الدكتورة نهال كمال برتو مدير الإنتاج الحيوانى ،على ان التعليمات واضحة وتأكد على ضرورة الإسراع فى إجراءات استخراج تراخيص التشغيل الخاصة بحظائر المواشى ، و التيسير على صغار المربين أثناء استخراج تصاريح مزاوله للنشاط ، وفى نهاية الاجتماع أدارت مدير الإنتاج الحيوانى ، حوار مفتوح لسماع ومناقشة كافه المشكلات التى تواجه العاملين بقطاع الزراعة من مهندسين زراعيين وأطباء بيطريين والعمل على حلها فورا من أجل خدمة المربى الصغير.