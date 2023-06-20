هند القحطاني تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الثدي

كشفت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن حقيقة إصابتها بسرطان الثدي، بعد دخولها المستشفي، وخصوعها لبعض الفحوصات قبل أيام، والتي على إثرها تلقت باتصال هاتفي من الطبيبة المختصة بحالتها الصحية، تخبرها بضرورة الحضور للفحص.

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هند القحطاني



هند القحطاني تكشف إصابتها بسرطان الثدي



وأوضحت الناشطة السعودية هند القحطاني، في مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، أن الطبيبة اتصلت بها، لتخبرها بسرعة خضوعها للفحص بسبب إصابتها بورم في منطقة الصدر.

هند القحطاني

هند القحطاني تكشف عن حجم الورم

وطمأنت الناشطة السعودية هند القحطاني، متابعيها أن حجم الورم صغير ومن الممكن أن يكون ورم حميدًا، وأن الطبيبة طرحت عليها خيارين الأول وهو الانتظار لمدة ستة أشهر، لمعرفة إذا كان هناك نمو للورم أم لا، والثاني وهو تحديد موعد لإجراء عملية إزالته، إذا كانت لا تريد الانتظار وتشعر بالقلق.

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هند القحطاني تطرح سؤالًا على متابعيها بشأن مرضها

وطرحت الناشطة السعودية هند القحطاني، سؤالاً على متابعيها من خلال مقطع الفيديو، حول خيارهم إذا كانوا في مثل هذه الحالة، هل سيفضلون الانتظار لمدة 6 أشهر أم الخضوع لإجراء الخزعة، خاصة وأنها لا تطيق الانتظار ولذلك في تؤيد الرأي الثاني، بإجراء عملية حراجية بدلًا من الانتظار إسبوعين.

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هند القحطاني تكشف موعد إزالة الورم

وأشارت هند القحطاني، أن طبيبتها حددت لها موعداً قريباً لإجراء الخزعة وستعلن عنه فيما بعد، من خلال الفيديو، قائلة: شعوري ما أعرف ما أني زعلانة لكن ما أني خايفة ما أعرف شعوري بس أكيد ما إني مبسوطة، الله يخليني لولادي قولوا أمين ويخليهم ليا أعرف أن فيه ناس يزعلون علشاني يا جماعة هذا وضعي والله ما قدرت أوقف بكاء .. غمرتوني بحبكم وخوفكم عليٍ.

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هند القحطاني توجه رسالة لمتابعيها عبر سناب شات

ونشرت هند القحطاني، رسالة عبر تطيبق سناب شات، كتبت فيها: لا تخافون علي حبايبي، ترى أنا قوية ومتماسكة وما في شئ يهزني أو يكسرني بسهولة لأني في الماضي خفت لدرجة الهلع وقهرت لدرجة الذل وتحطمت من المحيطين وهزوا ثقتي وإيماني بنفسي لكن النتيجة اشتد عودي وقوي صلبي.