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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

انطلاق قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس الثلاثاء

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يطلق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس قافلة التنمية الشاملة لجامعة عين شمس بحى المحروسة يوم الثلاثاء المقبل.

 

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يأتي ذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة وبالتعاون مع جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والادارة العامة لثقافة الطفل - الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويرعى قافلة التنمية الشاملة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وتأتي قافلة التنمية الشاملة في ضوء إدراك جامعة عين شمس لمسئوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع. 

خدمات قافلة جامعة عين شمس 

تتضمن قافلة التنمية الشاملة خدمات طبية مختلفة مثل: عيادة باطنة، عيادة نساء، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن، عيادة عظام، عيادة جلدية وصيدلية لصرف الادوية بالمجان إلى جانب قياس الضغط والسكر وتوعيه عن مرض السكر والضغط.

كما تتضمن قافلة التنمية الشاملة عدة ورش لتعليم الأطفال الرسم على الملابس، الرسم على الوجه الي جانب مسرح للعرائس، واسكتش مسرحي بعنوان ( السلوك والصحة بين أطفالنا) بالإضافة إلى امتحان فورى لمحو الأمية.

وتتضمن قافلة التنمية الشاملة كذلك توزيع لحوم بمناسبة عيد الأضحى على ٥٠٠ أسرة تعولها امرأة.

وينسق قافلة التنمية الشاملة كل من: الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

بالإضافة إلى الدكتور محمد فرج وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة بركات وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومدير المركز الإعلامي. 
 

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