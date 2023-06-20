وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى جمصة المركزي

أجرى الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، جولة بمستشفى جمصة المركزي لمتابعة الاستعدادات لعيد الاضحى والصيف وسير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكان في استقبال وكيل الوزارة بمستشفى جمصة الدكتور احمد عتمان مدير المستشفى، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اقسام الاستقبال والداخلي ومختلف الأقسام التخصصية، والصيدلية والمخزن.

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدي الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف وعيد الأضحى المبارك.

واستمع وكيل وزارة الصحة خلال الزيارة للمواطنين خلال الزيارة ومدى رضائهم عن تقديم الخدمة الطبية متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وفى نهاية الزيارة أعرب وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لإدارة المستشفى وجميع العاملين بها لجهودهم فى رفع كفاءة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة.