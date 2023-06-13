تطوير جناح بمستشفى الدمرداش في جامعة عين شمس بـ 110 مليون جنيه

وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بروتوكول تعاون لتطوير جناح ١٠ بالرعاية المجمعة في مستشفى الدمرداش بنحو ١١٠ مليون جنيه.

وتصل الطاقة الاستيعابية لجناح الرعاية في مستشفى الدمرداش ٣١ سرير، ويأتي ذلك التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري استاذ الجراحة ومدير مستشفي الدمرداش، والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر .

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بالدعم المستمر من بنك مصر لمستشفيات جامعة عين شمس والقطاع الطبي بالجامعة بصفة عامة والذي احدث طفرة حقيقة في توفير الرعاية الصحية لمستحقيها.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن المستشفيات الجامعية تعد الاساس التعليمي الفعلي للأجيال الطبية.

أهمية مستشفيات جامعة عين شمس

بروتوكول جامعة عين شمس

وأثنى محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر على الدور الكبير الذي تقوم به مستشفيات جامعة عين شمس من أجل تقديم خدمة صحية لجميع المصريين.

ويأتي هذا التوقيع في إطار حرص البنك علي المساهمة في رفع مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بجناح الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش -مستشفيات جامعة عين شمس .

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين، وتقوم مستشفيات جامعة عين شمس بدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية بما يوفر افضل خدمة طبية للمواطن المصري .

كما يأتي هذا التعاون انطلاقاً من دور بنك مصر الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد محاور تحقيق التنمية المستدامة، على المساهمة في التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما في ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل والبيئة، ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، حيث يعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، وقد قام بنك مصر مؤخرا بدعم العديد من الصروح الطبية المختلفة.

جامعة عين شمس

ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد وصل حجم التبرعات في آخر خمس سنوات لنحو 5.2 مليار جنيه؛ وتشكل منظومة الصحة جزء هام وجوهري من التبرعات، كما حاز البنك مؤخراً عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك و جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى .

ويحرص بنك مصر علي تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس علي التنمية المستدامة للمجتمع ككل.

وعقب توقيع البروتوكول قام الحضور بزيارة لمتحف طلعت حرب باشا بالمقر الرئيسي لبنك مصر وشاهدوا عرض فيلم وثائقي عن بنك مصر.