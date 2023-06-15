جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم

نظمت جامعة عين شمس احتفالية اليوم العالمى للتبرع بالدم داخل حرم كلية الطب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

ويرعى الحفل أيضا الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية.

وأشرف على التنظيم الدكتورة داليا ضياء الدين سالم الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية و منسق برنامج التبرع التطوعى الدائم ٥ لـ ١.

تفاصيل حفل جامعة عين شمس

وعلى هامش الاحتفال واستكمالا لانطلاق برنامج

5 for 1 والذي يهدف لتوفير 5 متبرعين لكل مريض من مرضى أمراض الدم والفشل الكلوي والأورام وزرع النخاع، والذين يحتاجون لنقل الدم بصفة مستمرة من متبرعين منتظمين حتى لا يتكون لديهم أجسام مضادة يصعب معها توفير دم آمن لهؤلاء المرضى، ولهذا الغرض تم عمل مسابقة بمشاركة سبعة فرق من خمس مدارس للتنافس على أفضل حملة إعلانية لحث المجتمع على التبرع و نشر ثقافة التبرع التطوعى الدائم

وتكونت لجنة المحكمين من الدكتورة سلوى يوسف

أستاذ الباثولوجيا الاكلينيكية ورائد طب نقل الدم، والدكتورة دينا فاروق أبو زيد وكيل كلية الإعلام لخدمة المجتمع و تنمية البيئة ومسؤول المركز الاعلامى جامعة عين شمس، والدكتورة عبير عطية سعد الدين

استاذ الباثولوجيا الاكلينيكية ومشرف بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة نهلة أحمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية التربية، وقام بالترجمة كرستينا سمير المدرس المساعد بقسم اللغة الفرنسية كلية الألسن.



وشملت الاحتفالية أيضا إلقاء كلمات تسلط الضوء على الدور الفعال لبنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس والرؤية المستقبلية لمدينة عين شمس الطبية.



وحضر الاحتفالية لفيف من أساتذة من مختلف الأقسام الأكاديمية و الاكلينيكية من الجامعات المختلفة والقوات المسلحة على رأسهم، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، والدكتور فكرى جبران استاذ طب نقل الدم طب قناة السويس، والدكتور محسن الالفى استاذ امراض الدم طب الأطفال، والدكتورة رشا رفاعى عميد كلية طب جامعة حلوان عميد طبيب محمد البدوي محمد مدير بنوك دم القوات المسلحة.

وتم توزيع شهادات تقدير لجميع الطلبة المشاركين وتسليم الكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى.



جدير بالذكر أن هناك جزء ثانى للمسابقة يعتمد على تطبيق الحملة الإعلانية الفائزة بالمركز الأول وقياس مردود هذا التطبيق عن طريق جذب أكبر عدد من المتبرعين المتطوعين الدائمين.