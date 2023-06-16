الصحة والسكان تدفع بقافلة مجانية جنوب قنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا جنوبا.

بيّن المحافظ، أن القافلة ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

خدمات لـ 905 مواطنة ومواطن…

وأضاف أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٥ مواطن فى ٦ تخصصات طبية بواقع " ٢٩٣ حالة طب أطفال ، ٢٤٤ حالة طب وجراحة العيون، ٢١٨ امراض باطنة ، ٦١ حالة أمراض نساء وتوليد ، ٤٦ حالة جراحة عامة ، ٤٣ حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ١٧٢ حالة.

ولفت إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية .

ونوه الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و وخطورة الزيادة السكانية ، والوقاية من الأمراض المختلفة ، حضرهما ٧٧ مواطنا .