رسالة دكتوراه بتربية المنصورة تطرح حلولا لكثافة الفصول الدراسية

اقترحت تطوير المقررات وتحويلها إلى الكترونية

الباحث خلال مناقشته

الدكتور صلاح معوض يهنىء الباحث

جانب من الحضور

شهدت كلية التربية بجامعة المنصورة مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث حازم الألفي نقيب المعلمين بالدقهلية حول " فلسفة التعليم الهجين ومتطلبات تطبيقه في مدارس التعليم قبل الجامعي على ضوء خبرات بعض الدول " وطرحت الرسالة عددا من المقترحات حول التعليم الهجين المقصود به المزج بين التعليم التقليدي والالكتروني ، حيث اقترحت الرسالة معالجة مشكلة الكثافة في الفصول الدراسية وعجز المدرسين والمدارس بالإضافة إلى تطوير المقررات الدراسية وتحويلها إلى مقررات الكترونية .

الرسالة الأولى

وأوصت لجنة المناقشة بمنح الباحث الدكتوراه بتقدير امتياز مع التوصية بالطبع على نفقة الجامعة ، حيث تعد الرسالة الأولى بجامعة المنصورة التي تتناول " التعليم الهجين " ، كما أكدت الرسالة قدرات المقررات الالكترونية على اتاحة الفرصة للطلاب للتواصل مع بنك المعرفة للحصول على المعلومات الدراسية خاصة في حالة ظهور أوبئة مثل " كورونا " إلى جانب منح الفرصة للمعلم لشرح المادة وتوزيعها على الطلاب عبر اسطوانة بدلا من معاناة الكتب والتحضير والعمل على قيد وتسجيل وتحويل الطلاب الكترونيا .

الأجهزة الالكترونية

وأوصت الرسالة بضرورة توفر الأجهزة الالكترونية للطلاب في المؤسسات التعليمية وتحويل المقررات الدراسية لملفات الكترونية ، كما أوصت الرسالة بزيادة التمويل الحكومي للوفاء بعمليات الاصلاح التعليمي .

لجنة المناقشة

وضمت لجنة المناقشة الدكتور صلاح الدين معوض أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية بالمنصورة " رئيسا محكما مشرفا " والدكتور مجدي صلاح المهدي أستاذ أصول التربية المتفرغ بكلية التربية بالمنصورة " عضوا محكما داخليا " والدكتور محمد العجمي أستاذ أصول التربية وعميد كلية التربية بالمنصورة " عضوا محكما مشرفا " .