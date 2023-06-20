كلية الزراعة بجنوب الوادي تُنظم ندوة حول" أخلاقيات البحث العلمي"

نظمت كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، ندوة علمية عن "الجوانب القانونية والأخلاقية في البحث العلمي"، في إطار خطة الأنشطة العلمية بقطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عصام عبدالهادي، عميد الكلية والدكتور أحمد أبوبكر عبدالوارث، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

نائب رئيس الجامعة يحاضر بالندوة:

واستضافت الكلية للمحاضرة في الندوة الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتركزت محاور الندوة على توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين بكلية الزراعة بالجوانب القانونية والأخلاقية في البحث العلمي وكيف يمكن تجنب الانتحال والتزوير والتلفيق عند تدوين وأخذ القياسات للتجارب وكتابة الرسالة العلمية للماجستير والدكتوراه والنشر العلمي الدولي.

وحث نائب رئيس الجامعة، على ضرورة التحلي بالأمانة والصدق والنزاهة والشفافية في كتابة النتائج وكذلك احترام مجهودات الآخرين وملكياتهم الفكرية والتي من شأنها تحسين جودة البحث العلمي في جامعة جنوب الوادي في ظل الدعم المتواصل من الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة للبحث العلمي.

كما أشار نائب رئيس الجامعة، إلى العقوبات والأحكام ﺍﻟﻘﺎنونية التي تطبقها الجامعة على من يخالف أخلاقيات البحث العلمي والتي قد تصل إلى الفصل عن العمل حين ثبوتها وذلك لأن السرقات العلمية تؤدي إلى فقدان الثقة في الباحث السارق، وقد تضر بمصداقية الأبحاث السابقة التي سرقت منها الأفكار والبيانات.

عقوبة السرقات العلمية:

وبّبن عكاوي عقوبات السرقات العلمية، مستعرضًا السرقة العلمية يمكن أن تؤثر على مسيرة الباحث الأصلي والأبحاث اللاحقة التي يقوم بها الباحثون.

وشدد نائب رئيس الجامعة، على أهمية مواجهة ظاهرة السطو العلمي لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية في المجتمع العلمي في صعيد مصر.