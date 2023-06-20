الثلاثاء 20 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى غرب النوبارية المركزي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، مستشفي غرب النوبارية المركزي ، حيث قام بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، للإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللائقة ، مع تواجد مدير المستشفي ونوابه والفريق الطبي على رأس العمل، كذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، على مجانية الخدمة ، واطمأن على تلقي المرضى جميعًا الخدمة بشكل جيد ، واستبين بعض المرضى الموجودين بالإستقبال ، والذين اثنوا على أداء الفريق الطبي، وكذلك  المرور على العيادات ، وتفقد عيادة الأسنان ، والباطنة والجلدية والجراحة والنساء.

وتابع جميعه العمل بوحدة التليميدسن ، واثنى على الأداء ، حيث تواجد فريق العمل القائم عليها ، ووجه بتحقيق المزيد من العمل ، وزيادة التوعية بفوائد الخدمة وأهميتها من توفير للوقت والجهد بالنسبه للمرضى من خلال التواصل  مع متخصصين من الجامعة في مختلف التخصصات . 

كما تفقد العمل بوحدة الغسيل الكلوي ، واستمع للمرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة ، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة ، وافادوا برضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة .

كذلك قام بمتابعة العمل بجهاز السونار متعدد الأغراض ، الذى تم امداد المستشفى به عن طريق المديرية . 

ووجة جميعه بضرورة الإهتمام بالملف الطبي وتواجد الأطباء على رأس العمل ، والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى . 

الجريدة الورقية