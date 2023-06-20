وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفى غرب النوبارية المركزي

تفقد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، مستشفي غرب النوبارية المركزي ، حيث قام بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ ، للإطمئنان على تقديم الخدمة الطبية اللائقة ، مع تواجد مدير المستشفي ونوابه والفريق الطبي على رأس العمل، كذلك توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين .

وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، على مجانية الخدمة ، واطمأن على تلقي المرضى جميعًا الخدمة بشكل جيد ، واستبين بعض المرضى الموجودين بالإستقبال ، والذين اثنوا على أداء الفريق الطبي، وكذلك المرور على العيادات ، وتفقد عيادة الأسنان ، والباطنة والجلدية والجراحة والنساء.

وتابع جميعه العمل بوحدة التليميدسن ، واثنى على الأداء ، حيث تواجد فريق العمل القائم عليها ، ووجه بتحقيق المزيد من العمل ، وزيادة التوعية بفوائد الخدمة وأهميتها من توفير للوقت والجهد بالنسبه للمرضى من خلال التواصل مع متخصصين من الجامعة في مختلف التخصصات .

كما تفقد العمل بوحدة الغسيل الكلوي ، واستمع للمرضى عن رأيهم فى الخدمة المقدمة ، وسألهم عن أي نواقص أو شكاوي خاصة بالعلاج والخدمة المقدمة ، وافادوا برضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة .

كذلك قام بمتابعة العمل بجهاز السونار متعدد الأغراض ، الذى تم امداد المستشفى به عن طريق المديرية .

ووجة جميعه بضرورة الإهتمام بالملف الطبي وتواجد الأطباء على رأس العمل ، والإلتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى .