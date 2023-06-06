23 طفلًا في زيارة لمتحف الزعفران في جامعة عين شمس

استقبل متحف الزعفران في جامعة عين شمس زيارة من 23 طفل من مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) ضمن البرنامج الصيفى لمتحف الطفل.

ويمتد البرنامج الصيفي لمتحف الطفل من شهر مايو حتى شهر سبتمبر ويقدم معلومات فنية وعلمية وثقافية مبسطة للأطفال، بالإضافة للقيام برحلات ميدانية لربط المعلومات النظرية بأرض الواقع.

زيارة متحف الزعفران في جامعة عين شمس

وخلال الزيارة اصطحب الأطفال في جولة بمتحف الزعفران في جامعة عين شمس وتم تقديم شرح مبسط حول المعروضات الأثرية التى يضمها والتى منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

زيارة الأطفال في جامعة عين شمس

وتم تقديم شرح عن تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى، ومجموعة من الخزف من زمن المماليك، فى القرن 8هـ/14م بالإضافة لمجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، ومجموعة من مقتنيات جامعة عين شمس.

زيارة الأطفال في جامعة عين شمس

وعبر الأطفال عن سعادتهم بزيارة متحف الزعفران في جامعة عين شمس، وأثنى القائمون على الزيارة بالمتحف وما يضمه من معروضات، مقدمين الشكر لإدارة جامعة عين شمس على التعاون واستقبال الأطفال .

يذكر أن مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل) أنشئ عام 1998 بحي مصر الجديدة كجزء من مشروع مشترك مع المتحف البريطاني.

زيارة قصر الزعفران

كما تم تجديد مركز الطفل للحضارة والإبداع لشكله الحالى عام 2008 وحتى 2012، وتم الافتتاح التجريبى للمركز فى شهر مايو 2012 وتم افتتاحه بشكل رسمى فى نوفمبر 2012.

ويعد المركز تعليمي وترفيهى يقدم المعلومات والخدمات بشكل تفاعلى للأطفال، ويكمل التعليم المدرسي لهم ويهدف لتعريف الأطفال المصريين بالظواهر التاريخية الطبيعية وعلاقتها بالبيئة الطبيعية الثقافية المصرية.

زيارة قصر الزعفران

وشارك في إعداد المركز التعليمي والترفيهي خبراء من جميع أنحاء مصر والعالم في جميع المجالات ويحوى المتحف العديد من الأدوار وقبة سماوية ومكتبة.