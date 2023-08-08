تسليم وثيقة المنح الدراسية لأوائل الثانوية العامة في الجامعة الألمانية

احتفلت كل من الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وتم تسليم أوائل الثانوية العامة 2023 وثيقة المنحة الدراسية الكاملة المخصصة لهم من كل جامعة على حدى للدراسة بكلياتهم المختلفة بالعام الأكاديمي 2023-2024.

700 منحة دراسية في الجامعة الألمانية:

أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية

وأكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية، أن الجامعتين قدما على مدار الأعوام الماضية أكثر من 700 منحة دراسية، بهدف إتاحة التعليم العالى الألماني للنابغين والمتفوقين كافة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في ربوع مصر كافة بغض النظر عن القدرة المالية.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية أن المنحة المقدمة من الجامعتين تم إدراجهما منذ افتتاح أبواب قبول الاتحاق بهما بغرض تبنى النابهين ودعمهم وصقل قدراتهم ليصبحوا فى نهاية المطاف مشروع لخريج مبتكر تطبيقى تنفيذى مستوعب قادر على مواكبة تنافسية سباق أحدث التكنولوجيات العالمية التى لا تتوقف ولاتتمهل ويلهث وراء أستباق الفوز بتقنياتها - نابغ اليوم -عالم الغد - الذى يسعى دومًا لكى يكون له دور مهم محوري في تطوير منظومة دعم وتعزيز التنمية المستدامة لمصر.

الجامعة الألمانية

ونوه منصور بأن المنحة المقدمة منحة كاملة طوال فترة الدراسة بهما ( 4 سنوات ) حسب الكلية المختارة، وتشمل مصروفات اختبار القبول والدراسة وتأمين المعامل والتنقل، وتوفر للطلاب المغتربين السكن ومصروف شهري للإعاشة، مؤكدًا أن شروط القبول المطبقة بالجامعتين تتبع نفس شروط القبول في المانيا و يتم تطبيقها على الطلاب الملتحقون للدراسة بهما.

ولفت رئيس الجامعة الألمانية أن جامعتي GIU وGUC يعدان من أهم الركائز فى تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وجسر راسخ لنقل وتوطين أحدث التقنيات بمصر، فهما يقدما التعليم العالي الألماني في مصر ويتيحا للطلاب فرص السفر إلى ألمانيا بجانب حصولهما على شهادات تخرج معتمدة من وزاراتى التعليم العالى والبحث العلمي بمصر وألمانيا، ما يمهد لفتح أبواب أسواق العمل المحلية والدولية على مصرعيها لاستقبالهم، فالجامعتين معًا يمثلان نسبة 55 % من إجمالي الشهادات الألمانية الممنوحة لخريجيها خارج حدود ألمانيا وعلى مستوى العالم، ويطبقان فى برامجهما الدراسية معايير جودة التعليم العالمية المطبقة فى دولة ألمانيا الاتحادية.

وأضاف أن الجامعتين لا تتنافسان بل تتكاملان معًا بهما تخصصات علمية نادرة وفريدة تبني الأوطان ويحتاجها سوق العمل المصري والعالمي، مثل برنامج الهندسة الصيدلية الذى تنفرد بتدريسه الألمانية الدولية، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة الذى خصص لها مجلس استشاري يضم قامات حقوقية وقانونية مصرية ألمانية.

وأشار الدكتور منصور إلى إيمانه بضرورة الارتقاء بمجمل الجوانب العلمية والعملية التى تدعم مشاريع الدولة وتسهم في تنمية كل ربوع مصر، لذا فقد تبنت القيادة السياسية مشروع الهوية البصرية للجامعة لتنفيذه بكل المحافظات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبأن هذا النجاح الذى قادته الجامعة أثمر عن رغبة القيادة السياسية في الاستزادة من فرص التعليم الألمانى بمصر وجاء بتوقيع بروتوكول جديد لإنشاء جامعة ألمانية جديدة 2018 على أرض العاصمة الإدارية داخل الجمهورية الجديدة.

برامج الجامعة الألمانية متطورة:

ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة

وأشاد الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، بهذه الكوكبة المتمیزة من هؤلاء الطلاب وقال مصر ولادة بأبنائها، وبأن تفوقهم خير شاهد على امتلاكهم لمقومات النجاح والتميز.

ولفت أن برامج الجامعة الألمانية متطورة التي تُدرس باللغة الإنجليزية تضاهى مثيلاتها عالميًا تسهم فى مسيرة التفوق وتتيح لهم اكتشاف وإبراز قدراتهم وطاقاتهم وتوجيهها بشكل صحيح لخدمة المجتمع.

وأضاف أن المنظومة التعليمية بالجامعة ترتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمى فى مرحلة ما قبل التخرج الذى تطلقه دولة ألمانيا فى برامجها.

وأكد الكاتب الصحفي إياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، أن الجامعة الألمانية أصبحت جامعة رائدة متجددة تسهم في التغير الايجابي في حياة الشباب المصري حتى يسهم بدوره في الارتقاء بمجتمعه سواء في مصر أو في العالم ، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في إرساء مبادئها الـ8 على مدار 21 عامًا، وهى الاستقلالية والإتاحة وعدم التمييز والحيادية والشفافية والمساواة والتعددية والتسامح والقبول ومناهج ألمانية بمعايير أوربية والجمع بين النظرية والتطبيق العلمي والتأثير العالمي في مجال البحث العلمي.

وتمنى أن يكون في مصر أكثر من نموذج من الدكتور أشرف منصور وليس فقط في الجامعات، هذا النموذج الذي يجمع بين البحث العلمي الجاد والإدارة الذكية و التكامل مع مجتمع الصناعة.

الجامعة الألمانية نموذج دولي ناجح:

كما شارك الجامعة فى احتفالية التكريم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وأعرب عن سعادته بحضور هذا التقليد السنوى ويحرص على المشاركة فى استقبال أوائل الطلاب فهم الأمل الحقيقي لمصر لمجابهة التحديات التي تواجهها.

وأكد أن الجامعة الألمانية بالقاهرة هى نموذج جدير بالدراسة، وأن الدكتور أشرف منصور تمكن من تأسيس منظومة متكاملة ونموذج دولي حقق نجاح كبير خلال فترة زمنية وجيزة، إذ تحظى الجامعة بسمعة جيدة وتقدم تعليم متميز وخريجين أكفاء، مدللًا على ذلك بأنه خلال زياراته المتعددة إلى ألمانيا قابل الكثير من خريجي الجامعة الذين يعملون بكبرى الشركات والمؤسسات الألمانية والعالمية.