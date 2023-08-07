مجلس أمناء جامعة قناة السويس يناقش خطة احتياجات الجامعة

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بضرورة تشكيل لجنة للمرور على الكليات لتحديد الاحتياجات والفائض ضمن خطة الدولة لترشيد الأنفاق.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد مجلس أمناء كليات الجامعة برئاسة الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة ومشاركة الأستاذ شريف فاروق والمهندس عادل البير أمناء الجامعة المساعدين وحضور أمناء كليات الجامعة وأمانة المجلس .

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجامعة طالبت الدكتورة سهير أبو عيشه بتشكيل لجنة برئاسة الأمناء المساعدين للمرور على مخازن الكليات لتحديد الاحتياجات والفائض ضمن خطة ترشيد الأنفاق

كما وجهت أمين عام الجامعة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء ضمت خطة ترشيد الاستهلاك التي أقرتها الدولة .

وخلال المجلس تم مناقشة سير العمل بمكتب التنسيق الحكومي، كما أشارت الدكتورة سهير أبو عيشة إلى أن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من أعمال الصيانه بالمدن الجامعية وتجهيزات الكليات وصيانة المدرجات وقاعات الدراسة والمعامل في إطار أستعدادات الجامعة لبدء العام الجامعي الجديد 2023- 2024 .