غداً.. إنطلاق مشروع الحيود المرجانية الصناعية بالغردقة

في خطوة استباقية للحفاظ على ثروات البحر الأحمر، والحياة البحرية النادرة في المنطقة، تطلق مصر مشروعًا مبتكرًا للحيود المرجانية الصناعية أمام مدينة الغردقة و يهدف هذا المشروع الطموح إلى تعزيز السياحة البحرية وتوفير بيئة آمنة للحياة البحرية المتنوعة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود مصر للحفاظ على البيئة البحرية والحيود المرجانية الطبيعية، حيث تعمل بالتعاون مع جمعية الحفاظ على البيئة (هيبكا) وقطاع محميات البحر الأحمر.

وتسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية الحفاظ على الحيود المرجانية الطبيعية، التي تعاني من ضغوط الغوص المتكررة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع رياضة الغوص على الآثار الغارقة ويجذب عشاق هذه الرياضة من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.

وسيسهم المشروع في تحويل المعدات الصناعية المغمورة إلى حيود مرجانية طبيعية، مما سيعزز التنوع البيولوجي للبحر الأحمر ويساهم في زيادة المخزون الطبيعي للأسماك.

وأكد الدكتور محمود حنفي، استاذ البيئة البحرية والمستشار البيئي لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا ومحافظة البحر الأحمر، أن هذه المبادرة تمثل خطوة كبيرة نحو الحفاظ على الحيود المرجانية المصرية، والتي تُعتبر أحد أهم الملاجئ المرجانية في العالم.

ومن المقرر أن يتم الاحتفال بانطلاق المشروع غدا الخميس 3 أغسطس 2023، حيث سيحضر العديد من الشخصيات البارزة والمهتمين بحماية البيئة والسياحة البحرية للاحتفال بإطلاق هذه المبادرة الهامة.

يُذكر أن هذا المشروع يعكس التعاون الفعال بين جمعية الحفاظ على البيئة "هيبكا" ومحميات البحر الأحمر ومحافظة البحر الأحمر، ويُؤكد التزام مصر بالاستدامة البيئية والحفاظ على ثروات البحر الأحمر للأجيال الحالية والقادمة.

في ختام الاحتفالية، يأمل الجميع تحقيق النجاح المشرف لهذا المشروع الذي سيعزز السياحة البحرية في المنطقة ويحافظ على ثروات البحر الأحمر الفريدة والثمينة.

المشروع