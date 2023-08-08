شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

بطاقة الخدمات المتكاملة.. كشفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المرحلة الثالثة من بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تشمل جميع الإعاقات من سمعية وبصرية وحركية وأيضا قصار القامة وأشخاص طيف التوحد، وذلك فى 14 محافظة هى "القاهرة والجيزة والقليوبية، شمال سيناء، وجنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، الإسكندرية، قنا، سوهاج، الشرقية، المنوفية، وكفر الشيخ والغربية".

وأضافت "القباج" خلال الإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة لبطاقة الخدمات المتكاملة، إنه تم استخراج مليون و100 ألف بطاقة، وجاري استخراج 390 آخرين بما يشمل حوالي مليون و500 ألف بطاقة، لافتة إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف مليون بطاقة أخرى بجانب المليون و500 ألف بطاقة .

إقامة مراكز تأهيلية متنقلة

وأكدت على أأنه لأول مرة سيتم إقامة مراكز تأهيلية متنقلة علاوة على 220 مركزًا تأهيليًا على مستوى محافظات الجمهورية لتسهيل تسجيل بيانات المواطنين، موضحة أن المرحلة يشارك فيها 5 آلاف متطوع، بالإضافة إلى 15 ألف رائدة اجتماعية.

يشترط للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وفق مجموعة من شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وهي أن يكون المتقدم للحصول عليها مصابا بالإعاقات التالية:

ضعف الأبصار: استهداف درجة الأبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة، وضعف السمع يكون درجة فقد السمع 55 ديسبل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وشلل الأطفال في طرف واحد.

- الجذام، متلازمة داون، وفقد البصر التام، وطيف التوحد، والشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، وفقد السمع التام، والبتر متعدد الأطراف، وصغر أو كبر حجم الرأس، وضمور العضلات وذوي القزامة، والشلل الدماغي.

شروط تقديم طلب إجراء الكشف الطبي للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

حددت وزارة التضامن مجموعة من الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 للتقديم على الكشف الطبي للحصول على كارت الخدمات المتكاملة وهي:

1- إحضار صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

2- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

3- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، يجب الحضو ولي الأمر/الوصي.

4- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

5- يجب إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

6- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.

7- في حال وجود خزل أو ضعف بالطرف يجب إحضار أشعة عادية على المفاصل.

8- في حالة وجود تيبس مفاصل أشعة مقطعية على المخ في حال وجود خزل نصفي طولي.

9- رنين مغناطيسي على المخ في حال وجود تصلب متناثر بالجهاز العصبي.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023

شروط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.. الأوراق المطلوبة كيفية الاستعلام بالاسم والرقم القومي

- سجل طلب الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 من خلال موقع وزارة التضامن باتباع خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 التالية:

- تأكد من تسجيل البيانات بدقة لأنها سيتوقف عليها قبول طلبك أو رفضه.

- تأكد أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

- بعد ملء بياناتك الشخصية يجب ملء استمارة البيانات الأساسية (مجموعة أسئلة) وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

- بعد التسجيل سيظهر لك رقم الطلب الخاص بك وعليك الاحتفاظ به.