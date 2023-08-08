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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل

تصاريح العمل
تصاريح العمل

 يبحث الكثير من الشباب عن الأوراق المطلوبة لاستخراج تصاريح العمل، سواء من أجل العمل أو استكمال الدراسة باحثين عن مجموعة من المستندات اللازمة لتسهيل إجراءات السفر من بينها تصريح العمل.

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 خطوات استخراج تصريح العمل أونلاين:

 خدمة جديدة أطلقتها وزارة الداخلية عبر التطبيق، إذ يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج  تصريح العمل  للمرة الأولى عبر الإنترنت من دون الحاجة إلى التوجه إلى المقر.

 الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح العمل أونلاين:

- صورة من البطاقة الشخصية.

-  صورة من جواز السفر.

- صورة من تصريح العمل القديم.

- صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة.

- صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة، في حالة إذا كان موظفًا حكوميًا.

 

 طريقة إصدار تصريح العمل: 

 

- الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.

- اختيار أيقونة باسم «تصاريح العمل» من ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الداخلية.

- وفى هذه الخطوة تظهر الخدمات كافة التي تتعلق بـ «تصاريح العمل»، إذ يتم الاختيار بين «تجديد تصريح عمل» أو «بدل فاقد تصريح عمل» أو «الحصول على مخالصة».

 يتم إدخال البيانات كافة بكل سهولة ويسر، ثم تحديد طريقة دفع الرسوم، بالإضافة إلى تحديد موعد استلام تصاريح العمل المطلوبة.

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