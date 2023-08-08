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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات حذف وتعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023..  تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

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مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 حتى الخميس

 

خطوات تعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023 

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن 5 خطوات لتعديل الرغبات على موقع التنسيق لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وطرق حفظ التعديلات التي تم إدخالها على الرغبات قبل حفظها على الرابط الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023.

 

- إدخال الرقم السرى ورقم الجلوس الخاص بالطالب والموجود على استمارة النجاح.

 

- فتح أيقونة الرغبات التي سبق وتم تسجيلها، وإدخال التغييرات والتعديلات أو حذف بعض الرغبات.

 

- التأكد من بيانات الطالب على صفحة التنسيق، وهي الاسم بالكامل ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها ومجموع الطالب والشعبة، ثم حفظ الرغبات.

 

- الضغط على حفظ التسجيل على قاعدة البيانات، وطباعة ورقة التسجيل.

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