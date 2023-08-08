خطوات حذف وتعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى، حيث أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الإثنين أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 42 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

خطوات تعديل الرغبات في موقع تنسيق الجامعات 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،عن 5 خطوات لتعديل الرغبات على موقع التنسيق لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وطرق حفظ التعديلات التي تم إدخالها على الرغبات قبل حفظها على الرابط الإلكتروني لـ تنسيق الجامعات 2023.

- إدخال الرقم السرى ورقم الجلوس الخاص بالطالب والموجود على استمارة النجاح.

- فتح أيقونة الرغبات التي سبق وتم تسجيلها، وإدخال التغييرات والتعديلات أو حذف بعض الرغبات.

- التأكد من بيانات الطالب على صفحة التنسيق، وهي الاسم بالكامل ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية التابع لها ومجموع الطالب والشعبة، ثم حفظ الرغبات.

- الضغط على حفظ التسجيل على قاعدة البيانات، وطباعة ورقة التسجيل.