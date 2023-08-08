استمرار عقد مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس بإدارات قنا الهندسية

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركزىّ الوقف ونقادة،.

وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وانجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.

وأشار «عمر» إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف 91 مرشح، منهم ( 69كهرباء – 22 مدني ) بينما تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة 78 مرشح.

وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

والتى ضمت في عضويتها كل من محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس حماده ياسين المستشار الهندسى للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وحمدى حسين مدير الشؤون المالية والإدارية، وأحمد أبوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بقنا ، واحمد عطيه مدير إدارة الموارد البشرية .

فحص 81 شكوي وردت للديوان العام

في سياق متصل استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد ، اليوم الثلاثاء، 81 مواطنا بمكاتبهما، للإستماع لشكواهم عن قرب، والإستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية بهدف تحقيق الأمن الإجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال محافظ قنا، إن إستقبال المواطنين وحل مشاكلهم، يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف " الداودي" أن خدمة المواطن والإستماع إلى شكواه وسرعة حلها، تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدا أنه يتم الإعتماد على كافة وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم ، بالاضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة