رئيس جامعة قناة السويس: "تخريج 326 طالبًا وطالبة بكلية الزراعة"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة بكالوريويس الزراعة العام - النظام الفصلي، للعام الجامعي 2022-2023، إذْ وصلت النسبة العامة للنجاح 93.4% بالشعب المختلفة.

أكد الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حصول 16 طالبًا على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، و 6 بتقدير ممتاز، و38 بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، و103 بتقدير جيد جدًّا، بالإضافة إلى حصول 131 على تقدير جيد، و 32 بتقدير مقبول.

أفاد الدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، أن نسبة النجاح بكل شعبة جاءت كالتالي: شعبة الإنتاج الزراعي %80، الاقتصاد المنزلى %96.7، الأراضي والمياه % 100، الإنتاج الحيواني %95.5، الثروة السمكية %90، علوم الأغذية %96.2، البساتين %100، المحاصيل % 100، وقاية النبات %82.1.

أما في نظام الساعات المعتمدة- فأوضح الدكتور محمد يس أنه تم تخريج 34 طالبًا في برنامج الهندسة الزراعية، 15 طالبًا في برنامج إدارة الأعمال والمشروعات الزراعية، 43 طالبًا في برنامج سلامة الغذاء وبتقديرات مختلفة.

فيما أعلن الدكتور محمد حمامي وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب أسماء الطلاب العشر الأوائل التي جاءت بالترتيب كالآتي:

الأول - أحمد على سباعي محمود محمد - شعبة المحاصيل – ممتاز مع مرتبة الشرف %90.96.

الثاني - كريم مدحت محمد علي الزناتي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %90.35.

الثالث - رنا هاني محمد يوسف علي-شعبة وقاية النبات - ممتاز مع مرتبة الشرف %89.81.

الرابع - أسماء سيد محمود حسن- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.43.

الخامس - شيماء عدلي علي غنيم أحمد شعبة سلامة الغذاء - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.27.

السادس - عماد أبوالعلا علي أبوالعلا علي- شعبة الهندسة الزراعية – ممتاز %88.18.

السابع - محمد عيد علي محمد- شعبة البساتين - ممتاز مع مرتبة الشرف %88.05.

الثامن - زينب رحيل محمد رحيل- شعبة الأراضي والمياه - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.95.

التاسع - مريم عبدالحميد إبراهيم المرسي ياسين-شعبة الإنتاج الحيواني - ممتاز مع مرتبة الشرف %87.83.

العاشر - روان هشام صالح منجود- الهندسة الزراعية – ممتاز %87.54.