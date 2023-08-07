جامعة الوادى الجديد تستقبل فريقا بحثيا من "صوفيا اليابانية"

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية في المبنى الإداري، بحضور الأستاذ الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة. حضر اللقاء أيضًا الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين رئيس قسم الأراضي والمياه، والأستاذ الدكتور أحمد دياب رئيس قسم الإرشاد الزراعي.

تم اجتماع الفريق لمناقشة سبل التعاون بين الجهتين ووحدة الاستشعار عن بعد. جاء الوفد بهدف متابعة ودراسة المصارف الزراعية في واحات الداخلة والخارجة، واستكشاف إمكانية رفع الوعي الزراعي لدى المزارعين لمواجهة مشاكل تمليح الأراضي وتمليح المياه الجوفية.

أعلن الوفد أنه سيتم مناقشة سبل إمكانية إعادة تدوير استخدام مياه الصرف الزراعي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة في إعادة استخدامها. يهدف ذلك إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة وتحسين الإنتاجية.

تعد هذه الزيارة فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجامعتين في مجال الزراعة وإدارة الموارد المائية. من المتوقع أن تسهم التعاون في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي بمنطقة الوادى الجديد وزيادة الإنتاجية والجودة.

تشتهر جامعة صوفيا اليابانية بخبراتها العلمية في مجال الزراعة والتنمية المستدامة، وتعد من الجامعات الرائدة في هذا المجال في اليابان. ومن جانبها، تسعى جامعة الوادى الجديد إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لتحقيق الريادة في مجال البحث الزراعي.

يعد هذا اللقاء خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعتين وتبادل المعرفة والتقنيات في مجال الزراعة واستدامتها. من المتوقع أن يترك هذا التعاون بصمات إيجابية في تطوير القطاع الزراعي وتحسين معيشة المزارعين في منطقة الوادى الجديد.

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية

استقبلت جامعة الوادى الجديد فريق بحثي من جامعة صوفيا اليابانية