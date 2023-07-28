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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انخفاض في درجات الحرارة.. حالة الطقس السبت على محافظات مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

 تحدثت هيئة الأرصاد الجوية عن بشرى سارة للمواطنين، بشأن طقس غدًا السبت، مؤكدة أن حالة الجو ستشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء مع استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة.

 كما أكدت الأرصاد، أنه سيسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

 الأرصاد تحدثت أيضًا، عن أن طقس غدًا السبت، سيشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

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 وتوقعت الأرصاد عن درجات الحرارة غدًا السبت:

 القاهرة العظمى 36  درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة.

 ودرجات الحرارة في سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى  29 درجة.

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