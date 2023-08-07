محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، ونائب المحافظ حنان مجدي، استقبلا اليوم السيد كاتو كين، رئيس مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) بمصر، والوفد المرافق له. كان اللقاء بغرض مناقشة الخطوات التنفيذية والاتفاق على الأطر العامة للمشروع التنموي المشترك بين المحافظة والهيئة.

وأكد الزملوط خلال اللقاء على تقديم كافة أشكال الدعم اللازم للاستفادة من الخبرات اليابانية في عدة مجالات. من بينها إعداد دراسات حديثة للخزان الجوفي، وترشيد استهلاك مياه الري، وإجراء البحوث العلمية لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية والغير التقليدية، وإيجاد حلول علمية للتحديات المتعلقة بالتربة والمناخ.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى دعم مشروعات المحافظة في مجال الطاقة الشمسية وإنتاج الحرير الطبيعي، وتوسيع هذه المشروعات باستخدام التكنولوجيا الحديثة. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز التنمية المستدامة في المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.

يذكر أن جايكا هي وكالة تابعة للحكومة اليابانية، تعمل على تعزيز التعاون الدولي ودعم تنمية البلدان النامية. ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة بمثابة بداية لشراكة طويلة الأمد بين المحافظة وجايكا، وستسهم في تعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الرفاهية لسكان الوادي الجديد.

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مكتب جايكا بمصر