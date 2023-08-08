غداً.. صرف مكافأة امتحانات نهاية العام الدراسي بتعليم أبوتشت

أكد المحاسب أسعد المحرزي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بإدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، أنه تم دفع مكافأة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023/2022 للمعلمين بإدارة أبوتشت التعليمية علي ان يكون بداية الصرف غدًا الموافق 9 أغسطس الجاري .

وقال المحرزي، إن الإدارة المالية الممثلة في الوحدة الحسابية ووحدة الماهيات لا تدخر جهدا في انهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بالنواحي المالية الخاصة بالمعلمين و العاملين بالحقل التعليمي بأبوتشت وتسعي جاهدة في تذليل المعوقات التي تؤدي الي تأخر عمليات الصرف للمبالغ المالية ووجه المحرزي تحية الشكر والتقدير الي ممثلي وزارة المالية لدي إدارة أبوتشت التعليمية، ونجاح حسن عبدالرحيم رئيس قسم الحسابات والسيد علاء ابوالمعارف وكيل القسم لما بذلوه من جهد في توفير الاعتمادات المالية وسرعة انهاء إجراءات الدفع لمستحقات المعلمين والعاملين بإدارة أبوتشت التعليمية.

من ناحية أخرى، شارك الدكتور عفت وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بأبوتشت شمالي قنا، فى جلسات الحوار المجتمعي المنعقد بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت برئاسة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت يرافقة هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام لمناقشة خطة العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

واستعرض إنجازات العام الحالي من تطوير لشبكات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب وتبطين الترع ورفع كفاءة منظومة الإنارة وغيره من المشروعات الخدمية التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة التي تخدم أبناء المركز.

وحاور مدير عام التعليم، مع أولياء الأمور والمسؤولين حول إعادة التوزيع الجغرافي للحيز العمراني لمدينة ابوتشت ليشمل اطراف المدينة حتي يتم تسكين تلاميذ وطلاب هذه المناطق داخل مدارس المدينة لقرب المسافه بين محل اقامتهم ومدارسهم.

وقدم وزيري تحية الشكر والتقدير للسيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لاستجابته بتأجير مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت القديم لصالح إدارة أبوتشت التعليمية لمدة عام لحين الإنتهاء من انشاء المبني الجديد لديوان الإدارة شرق ترعة الفؤادية وقدم الشكر لسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوتشت لجهوده المبذولة في خدمة الحقل التعليمي بأبوتشت وتجهيز مقر الوحدة القديم وإجراء اعمال الصيانة البسيطة ليتم تسليمه الي الإدارة التعليمية الشهر القادم.