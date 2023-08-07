دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي في جامعة الوادي الجديد

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نيابةً عن رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. كانت الدورة مخصصة للمعلمين المساعدين والمعيدين في الجامعة.

ألقى الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف كلمة خلال الافتتاح، حيث أكد على أهمية إقامة هذه الدورات لتعزيز القدرات التربوية والتعليمية للمتدربين. أشار أيضًا إلى أهمية الاستعداد الجيد للمحاضرات وتطوير الذات لدى أعضاء هيئة التدريس، حيث تعد التدريس والبحث العلمي المهمتين الرئيسيتين لهم في الجامعة.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوي على أهمية الأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة في تعزيز العلاقات بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. أشار أيضًا إلى دور هذه الأنشطة في توطيد الروابط الإنسانية والتأهيل للاندماج في المجتمع.

أوضحت الأستاذة الدكتورة نجوى أحمد واعر، وكيلة كلية التربية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الدورة تأتي في إطار دورات إعداد المعلم الجامعي التي تقام بالتعاون مع كلية الطب وبإشراف الأستاذ الدكتور ماهر زنقور عميد كلية التربية. وشارك في التدريس عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية.

تستمر الدورة لمدة خمسة أيام، ابتداءً من السادس وحتى العاشر من أغسطس 2023. تشمل المحاضرات عدة مواضيع مهمة، مثل البحث العلمي والأنشطة الطلابية والتعلم العاطفي والتدريس المصغر. كما تركز على مجالات أخرى مثل فلسفة إعداد المعلم الجامعي والتعليم العالي واحترام الملكية الفكرية.

يهدف هذا التدريب إلى تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحيث يستفيد الطلاب من تدريس مميز وفعال. يساهم التدريب أيضًا في تنمية المهارات البحثية واكتساب اللغات الأجنبية للحصول على فرص أفضل في المشروعات البحثية والمنح الدراسية.

تعد دورات إعداد المعلم الجامعي في جامعة الوادي الجديد من الفعاليات المهمة التي تعزز رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وترقيتها بما يتناسب مع مستوى التطور العلمي الحديث.

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي

تقام في جامعة الوادي الجديد دورة تدريبية لإعداد المعلم الجامعي