جامعة الاسكندرية تواصل استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم للتنسيق

توافد منذ صباح اليوم الاثنين العشرات من طلاب الثانوية العامة ، لتنسيق طلاب المرحلة الأولى من الشهادة الثانوية العامة 2023، في جامعة الإسكندرية، استقبال الطلاب لتسجيل رغباتهم بالمجان.

وقال الدكتور هاني خميس، عميد كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، إن معمل الكلية المخصص لاستقبال طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة، استقبل ثان أيام التنسيق أمس 82 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية 73 طالب وطالبة، وعدد طلاب الشعبة العلمية 9 طلاب، بإجمالي 82 طالب.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أنه تم تخصيص ٨ معامل تضم 200 جهاز كمبيوتر للطلاب لتسجيل رغباتهم مجانًا، وأوضح أن هذه المعامل تتوزع في كليات الآداب، التربية، السياحة والفنادق، علوم الشاطبي، علوم محرم بك، الهندسة، التربية الرياضية بنين، والمدينة الجامعية طالبات بسموحة.

من جانبه، قال الدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه المعامل متاحة طوال فترة التنسيق اعتباراً من التاسعة صباحا وحتى الثالثة ظهراً، ويتواجد بها مجموعة من الإداريين المؤهلين للتعامل مع الحاسب الآلي، ومواقع التنسيق الإلكتروني لتقديم الدعم الفني للمترددين من الطلاب، موضحاً أنه تم تزويد أجهزة كمبيوتر بإنترنت عالي السرعة، لتسهيل التسجيل على الطلاب وضمان عدم الازدحام.