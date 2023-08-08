رئيس مكتب جايكا بمصر يزور مشروعات الحرف اليدوية لقرية البشندي بالوادي الجديد

قام رئيس "مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)" بزيارة ميدانية هامة إلى قرية البشندي مركز بلاط بمحافظة الوادي الجيد بهدف متابعة عمل وفعالية المشروعات التي تهدف لتطوير وتعزيز الحرف اليدوية ومبادرة إنتاج الحرير الطبيعي في مصر.

قاد الوفد المرافق للرئيس مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الحرف اليدوية وصناعة الحرير الطبيعي، وهم هنا لتقييم وتبادل المعرفة والخبرات مع المهارات والكفاءات المحلية في تلك القرية. وقد كان التركيز خلال الزيارة على مشروعات التدريب والتطوير التي تهدف لتعزيز هذه القطاعات وتمكين السكان المحليين من العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تم خلال الزيارة استعراض المشاريع المحلية المنفذة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، والتي تشمل تأهيل وتدريب العاملين في مجال الحرف اليدوية، بالإضافة إلى المبادرة الخاصة بإنتاج الحرير الطبيعي. وقد تم تسليط الضوء على جهود القرية المحلية في تعزيز هذه الصناعات وتطويرها لتكون مصدرًا مستدامًا للدخل والتنمية.

وخلال الزيارة، تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية، حيث تعهد الطرفان بتواصل التعاون وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم لمشروعات الحرف اليدوية وإنتاج الحرير الطبيعي في المنطقة، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

بدوره، أعرب رئيس "مكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)" عن إعجابه بجهود القرية وجميع الأشخاص المعنيين في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اليابان مستعدة للمساعدة والتعاون المستمر مع مصر في هذا الصدد.

تعتبر هذه الزيارة فرصة مهمة لتسليط الضوء على جهود مصر وتعاونها مع الهيئة اليابانية في تطوير الحرف اليدوية واستثمار مواردها الطبيعية بطرق مستدامة ومربحة. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجهود عن تحقيق نتائج إيجابية على المدى الطويل، من خلال زيادة فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة لسكان تلك المناطق الريفية.

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،

يزور رئيس مكتب جايكا بمصر مشروعات الحرف اليدوية بقرية البشندي مركز بلاط،