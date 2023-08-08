حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز الداخلة بالوادي الجديد

أصدر محافظ الوادي الجديد، اللواء دكتور محمد الزملوط، قرارا حركة تنقلات رؤساء الوحدات المحلية لقرى مركز الداخلة حيث تهدف الحركة الجديدة إلى جلب دماء جديدة لتولي المناصب القيادية في تلك الوحدات المحلية.

وقد شملت الحركة تنقلات وتعيينات جديدة في مناصب رؤساء الوحدات المحلية لقري محافظة الوادي الجديد وتم تعيين سيد أحمد إسماعيل كرئيس للوحدة المحلية لقرى القصر، وهلال عبد الرحمن كرئيس للوحدة المحلية لقرى عزب القصر، وصابر حنفي كرئيس للوحدة المحلية لقرى الموهوب، ومحمد عبد الله علي كرئيس للوحدة المحلية لقرى بدخلو، وأحمد أبو حسن كرئيس للوحدة المحلية لقرى الجديدة، وهاشم أحمد حسن كرئيس للوحدة المحلية لقرى القلمون، وحسن إبراهيم سلام كرئيس للوحدة المحلية لقرى الموشية، ومحمد أحمد محمود كرئيس للوحدة المحلية لقرى الراشدة، ومحمود جبالي كرئيس للوحدة المحلية لقرى الهنداو، وكامل إبراهيم حداد كرئيس للوحدة المحلية لقرى اسمنت، ومحمد سفينة إسماعيل كرئيس للوحدة المحلية لقرى المعصرة، وجمال مصباح كرئيس للوحدة المحلية لقرى العوينة، ومحمود عبد الكريم كرئيس للوحدة المحلية لقرى الشيخ مفتاح، وكامل على محمد كرئيس للوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب، وماهر عطية كرئيس للوحدة المحلية لقرى الأمان، وحسن شافعي كرئيس للوحدة المحلية لقرى العروبة، ومحاسن محمد عبد الصمد كرئيس للوحدة المحلية لقرى الصحوة، وسامي منصور كرئيس للوحدة المحلية لقرية العين في شرق العوينات.

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن الهدف من الحركة هو جلب دماء جديدة قادرة على تحسين الأداء وزيادة كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، مثنياً على جهود رؤساء القرى السابقين الذين ساهموا في تطوير قراهم وخدمة سكانها.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد توجيهاته بتشكيل لجنة لمراقبة ومتابعة حماية وسلامة المتنزهات والنوادي والمنتجعات السياحية والترفيهية، خاصة تلك التي تحتوي على حمامات سباحة وآبار سياحية وألعاب مائية.

وأكد محافظ الوادي الجديد على ضرورة إجراء صيانة دورية وتوفير خبراء في عمليات الإنقاذ وتوفير وسائل الحماية اللازمة، حفاظًا على سلامة زوار هذه المنشآت. ووجه بغلق المنشآت غير القانونية فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها.