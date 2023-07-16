انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار رشيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، من انتشال جثة لشخص يدعي سامح أ.م.40سنة، بالإضافة إلى انقاذ صبي يدعي جابرم,ج.14سنة، ليصل عدد ضحايا عقار رشيد المنهار إلى 3جثث، و13مصابا.

ومن جانبها أعلنت محافظة البحيرة، في بيان لها أنه تم إخلاء 7عقارات مجاورة لعقار رشيد المنهار لحين الانتهاء من رفع الأنقاض واتخاذ التدابير الاحترازية، بالإضافة إلى تسكين قاطني تلك العقارات بوحدات الإسكان الاجتماعي التابعة للوحدة المحلية بشكل مؤقت.

وأكدت أنه بالتنسيق مع الوحة المحلية لمركز ومدينة رشيد، أن عقار رشيد المنهار به 4 طوابق تم بناؤها قبل صدور القانون رقم 119لسنة 2008، وباقي الأدوار صادر لها قرارات إزالة، وأنه أثناء سقوط العقار تأثر مبني مجاور مكون من 4 طوابق، وأنه تم الدفع بعدد من معدات مشروع الرصف الإنتاجي لمعاونه قوات الحماية المدنية في رفع الأنقاض.