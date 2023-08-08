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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أحمد موسى يحرج الإخوان بعد الإقبال على القطار الكهربائي (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القطار الكهربائي الخفيف يشهد إقبالا كبيرا من الركاب خلال الفترة الحالية، ليكون رد قاطع على كل المشككين أن القطار الكهربائي لن يستقله أحد.

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وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة “صدى البلد”، إن هناك مشكلة تواجه وزارة النقل، بسبب القطار الكهربائي، وهي الإقبال الكبير من قبل الركاب على استخدام القطار الكهربائي.

وأضاف موسى: "إحنا لسه بنبدأ شغل في العاصمة الإدارية وهناك إقبال كبير من المواطنين لاستقلال القطار الكهربائي، فما بالك لما يكون الشغل في العاصمة بنسبة 100%، أو مده خطوطه لمدينة العاشر من رمضان".

وتابع :" الدولة المصرية لا ترمي أموالها في الأرض، وكل المشروعات التي تم إنشائها لها فائدة وتعود بالنفع على المواطنين والدولة.

ولفت أحمد موسى، إلى أنه يجب على المواطنين توجيه الشكر إلى الدولة ووزارة النقل، وذلك بعد إنشاء أحدث وسائل النقل لراحة المواطنين، لأننا قديما كنا في «عذاب».

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