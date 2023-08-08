بإستثناء البصل والطماطم.. استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بالفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، توافر السلع المعروضة، في الأسواق الرئيسية والسويقات بالقرى والمراكز، مع إرتفاع الأسعار في بعض الأنواع.

وشهدت الأسواق إرتفاعا في اسعار بعض الخضروات والسلع الأساسية، واستقرار أصناف أخرى بنفس الأسعار فى نهاية حركة البيع والشراء يوم أمس الإثنين في سوق الفيوم العمومي للخضر والفاكهة، شمل كافة اصناف الخضر والفاكهة.

وكانت الأسعار قد ارتفعت منذ بداية الأسبوع الماضي في كافة الأسواق والشوادر، وماتزال حتى اليوم تشهد إرتفاعا بالرغم من زيادة المعروض، بواقع 10 جنيهات للطماطم و15 جنيها للخيار و10 جنيهات للقثاء و20 جنيها للبامية و 25 جنيها للفلفل الألوان و8 جنيهات للكوسة و18 جنيها لكيلو الليمون، و10 جنيهات للباذنجان والفلفل الأخضر بينما تصدر البصل الأحمر القائمة بواقع 20 جنيه للكيلو الواحد و17 جنيها للبصل الأصفر.

وفى أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والاصفر مبلغ 35 جنيها ومبلغ 10 جنيهات للموز، و15 جنيها للعنب الفراولة و20 جنيها للبناتي، و40 جنيها للبطيخ كبير الحجم، وتراوحت أسعار المانجو بأنواعها من 15 إلى 40 جنيها للكيلو.

حملات رقابية لضبط الأسعار ومتابعة الأسواق بالفيوم

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية الخضروات والسلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.