مجلس جامعة جنوب الوادي يدرس عطلة أسبوعية لتوفير الطاقة

ناقش مجلس عمداء كليات جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة تحويل يوم السبت من كل أسبوع من يوم عمل إلى أجازة.

قال رئيس الجامعة، إن تخصيص هذا اليوم كأجازة مفيد للغاية مشيرا إلى أن الوزارات والهيئات والبنوك في مصر تعتمد يومي الجمعة والسبت أجازة رسمية، كما يتم اعتماد يومي السبت والأحد أجازة رسمية في الدول الغربية، ويومي الجمعة والسبت في الدول العربية، وذلك كله لا يؤثر على سير العمل في هذه الدول والمؤسسات.

وأضاف أن هذا سيحقق العديد من الفوائد الإقتصادية التى ستعود على الجامعة منها توفير استهلاك الكهرباء والمياه والوقود والزيوت والتشحيم واستهلاك الانترنت وسيارات الجامعة ( كمعدات ) بالإضافة إلى الفوائد التى ستعود على منسوبى الجامعة والفوائد التي ستعود على المجتمع والدولة المصرية ، وأشار رئيس الجامعة أنه سيتم عرض المقترح على مجلس الجامعة فى جلسته المقبلة .

إدارة إلكترونية للطاقة الاستيعابية للجامعة

وفي سياق ذي صلة، قال رئيس الجامعة، إنه في سياق الاستغلال الأمثل للمباني الجامعية وما تشمله من مدرجات وقاعات تدريسية، ورغبة الجامعة في تكويد المقاعد الدراسية تمهيداً للإدارة الإلكترونية لهذه الأماكن من أجل إتاحة معلومات تفصيلية لجميع الكليات لكي يمكن تسكين الجداول الدراسية عليها وعدم إغفال أي وقت بيني.

وبيّن رئيس الجامعة، إنه تم التخطيط لحساب نوعين من الطاقة الاستعابية، الأولى هي الطاقة الاستعابية التدريسية، والثانية هي الطاقة الاستعابية الامتحانية، حيث سيساعد ذلك في إدارة العملية التدريسية وأيضاً إدارة اللجان الامتحانية وتوزيعها على الأماكن بالتنسيق بين جميع كليات الجامعة.

وتابع أن ذلك سيتم ربطه بحضور الطلاب للامتحانات وتوزيع رؤساء اللجان الامتحانية والملاحظين بطريقة آلية تضمن جودة العملية الامتحانية وتتيح إعداد تقارير يومية عن ذلك.

وأبرز رئيس الجامعة، أنه تم البدء في المرحلة الأولى وهي عملية الحصر اليدوي تمهيداً لتصميم تطبيق إلكتروني شامل لهذا الغرض، وتم تكليف الدكتور عصام عبدالهادي عميد كلية الزراعة لإدارة المشروع.

وأورد رئيس الجامعة، أن جامعة جنوب الوادي بدأت من قبل في بناء نظام للمعلومات الجغرافية وقطعت شوطاً في هذا المشروع وسيتم استكماله، حيث يهدف المشروع إلى إلى بناء نظام للمعلومات الجغرافية لجامعة جنوب الوادي (SVU-GIS) بما يحقق إتاحة التوزيع الجغرافي لجميع أنواع البيانات الخاصة بالموارد المادية والبشرية بصورة رقمية لإدارة الجامعة لاستخدامها في اتخاذ القرار والاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

واستكمل رئيس الجامعة، ورسم خريطة تفصيلية رقمية يمكن تحميلها على موقع الجامعة وكذلك الهواتف المحمولة لمساعدة الطلاب والزائرين للوصول إلى الأماكن المختلفة بالجامعة، ورسم خرائط رقمية للمباني ومحتوياتها من قاعات ومعامل دراسية ومعامل بحثية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين ومحتويات هذه الأماكن،ورسم خرائط رقيمة للمساحات الزراعية والاشجار والحدائق غيرها، رسم خرائط رقمية لشبكة الكهرباء والصرف الصحي والمياه والغاز.

تعاون بين الجامعة ومؤسسة إنروت للتنمية:

في سياق متصل، قال رئيس الجامعة، خلال لقاءه بالعضو المنتدب لمؤسسة انروت للتنمية، هاني السلاموني، إن الجامعة تهتم بتوفير سبل الدعم لإنجاح البرامج التدريبية المختلفة لتنمية مهارات الطلاب و اعدادهم لسوق العمل.

وذكر هاني السلاموني العضو المنتدب لمؤسسة انروت للتنمية، أوجه التعاون بين الجامعات ومؤسسة انروت مشيرا الى نجاح المؤسسة في المساهمة في تأسيس 34 شركة ناشئة وتدريب 9000 متدرب و إنشاء حاضنات أعمال ومراكز تطوير مهني في عدد من الجامعات منها المركز الموجود بكلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي.

وأورد الدكتور عصام عبد الهادي عميد كلية الزراعة بجامعة جنوب الوادي، أنه سيتم اليوم توزيع الشهادات على المتدربين ضمن برنامج مسار الذي تنفذه كلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة انروت والذي يهدف لنشر ثقافة ريادة الاعمال وتطوير افكار الطلاب و مساعدتهم على عمل نماذج اعمال تساهم في ايجاد فرص عمل وزيادة معدلات التشغيل.