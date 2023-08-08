ارتفاع جنونى فى أسعار الخضروات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء 8 اغسطس

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة الارتفاع داخل أسواق محافظة الغربية على خلفية الموجة الحارة التى تسببت فى تلف كثير من المحاصيل الزراعية .. ..ووصل الأمر إلى اختفاء خضار السلطة من كسبرة وشبت وبقدونس فى كثير من الأسواق لتصل سعر الحزمة الواحدة 7 جنيهات من أصل 2جنيه الأسبوع الماضى.

ففى سوق الخضراوت تراوح سعر الطماطم من 10 جنيهات إلى 12 جنيه والباذنجان من 8 جنيه إلى 10 جنيهات ، والفلفل 15 جنية والبطاطس والكوسه 15 جنيه فى حين تراوح سعر كيلو الخيار الفلاحى من 15 إلى 20 جنيه .

وفى أسواق الفاكهة التى لم تعد فى متناول المواطن العادى فقد شهدت أسعار الفاكهة ثباتا نسبيا فيما عدا العنب الذى شهد انخفاضا نسبيا فى سعره ليبدأ سعر الكيلو من 20 الى 30 جنيها وكيلو المانجو يبدأمن 25 جنيه الى 50 جني على حسب النوع والتين بـ30 جنيه والجوافه ب25 جنية .

من جانبه شدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار ، مشددا على أهمية إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بكافة مراكز المحافظة فى محاوله منه لضبط الأسعار ومنع إستغلال المواطنين من قبل التجار

وأكد رحمى أن معارض السلع الغذائية تأتى في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن جهود الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم.

وأشاد رحمى بتنوع السلع الغذائية المقدمة بمعارض المحافظة من خضروات وفاكهة و من حبوب، منتجات الألبان، الجبن، اللحوم، الدواجن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، كما أشاد المحافظ بجودة المنتجات وتغطيتها لكافة الأذواق ومتطلبات المواطنين وكذلك أسعار السلع المعتدلة لمواجهة الغلاء وضبط الأسواق والتي تعد أهم أهداف هذه المعارض.