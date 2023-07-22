السبت 22 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صندوق مكافحة الإدمان يضع شروط التقدم للوظائف الشاغرة بـ 4 محافظات

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

يستمر  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة  التضامن الاجتماعي فى تلقى طلبات عن حاجته لشغل عدد 280 وظيفة بنظام عقود العمل محددة المدة مع إحدى المؤسسات الأهلية بمراكز العزيمة  لعلاج الإدمان الجديدة  وذلك بالمحافظات الآتية  "الشرقية – دمياط – سوهاج – أسوان  " حتى يوم 10 أغسطس المقبل .

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انطلاق مبادرة "القرار قرارك" لمكافحة الإدمان بالمنيا

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يعرب أسعد يكشف طرق التغلب على الإدمان فى كتابه الجديد بمعرض الكتاب

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لمزيد من التفاصيل عن الوظائف المتاحة وشروط التقديم للوظائف   وطريقة التقديم الدخول على لينك موقع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
http://drugcontrol.org.eg/AdsPapers/Details/2

ويتم التقديم وإرسال السيرة الذاتية على : http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create أو على البريد الإلكتروني التالى: ([email protected]).

يتم إرسال السيرة الذاتية موضح بها الوظيفة المتقدم إليها بنسخة PDF باللغة العربية فقط ،وسيتم الاتصال لمستوفي الشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية وفى حالة التساوي الأولوية للأعلى تقديراً وأن آخر موعد للتقديم يوم 10/8/2023.
 

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الجريدة الورقية