الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 حتى الخميس

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 حتى الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس 2023. 

ضوابط تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023| خطوات التقديم في المرحلة الأولى إلكترونيًا

 وقرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس المقبل الموافق 10 أغسطس، حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

 وأشار السيد عطا، المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال  حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

 سرعة التسجيل في تنسيق الجامعات 2023:

 وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية متاحة؛ لمساعدة الطلاب في عملية التسجيل في  تنسيق الجامعات 2023 من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.  

 وأكد المُتحدث الرسمي أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق.

 الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023:

 ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المئة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات. 

 كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة. 

 أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المئة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة. 

 ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألف و240 طالبًا وطالبة. 

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