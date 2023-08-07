لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تطالب بإلغاء نظام العلمي والأدبي في الثانوية العامة (فيديو)

أكدت النائبة امال عبدالحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن سوق العمل لا يتناسب مع اعداد الخريجين فهناك نقص في بعض المهن خاصة الإنتاجية والتي تحتاجها مصر في المرحلة المقبلة، لافتة الي أن هناك ٥٥ ألف من الحاصلين على الماجستير والدكتورة لم يتمكنوا من التعيين في الوظائف الحكومية، وأنه رغم ضعف الراتب الذين يحصل عليه الأطباء عند تعينهم في الحكومة، إلا أن الأهالي تبحث عن الوظيفة قبل الشهادة.

إعادة النظر في النظام التعليمي

وطالبت عبدالحميد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc بإعادة النظر في نظام التعليمي مؤكدة أنه نظام متهالك ومدى عليه عشرات السنين، دون وجود خطة أو دراسة للمستقبل، وطالبت بإلغاء نظام العلمي والأدبي ودراسة الطلاب لكل العلوم أسوة بنظام ig ، والتفكير خارج الصندوق لتطوير منظومة سوق العمل ، مستشهدة بتوفير الهند لمجالات التكنولوجيا لتوفير فرص عمل لمواطنيها.

بينما رفض رفعت فياض مدير تحرير الاخبار والمسؤول الملف التعليمي مقترح النائبة امال عبدالحميد مؤكدا أن نتائج الدراسة التي توصلت إليها غير صحيحة، لافتا إلي ٥٥٪ من طلاب الثانوية العامة يتجهون الي القسم الادبي خوفا من عدم الحصول على الدرجات التي تؤهلهم للكليات العلمية التي تخص القسم العلمي في الثانوية.

لايوجد دراسة حقيقة منذ ايام الفراعنة عند عجز أو فائض في سوق العمل



واكد في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده تقديم الاعلامي. انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc أنه لايوجد دراسة حقيقة منذ ايام الفراعنة عند عجز أو فائض في سوق العمل لتخصص معين، مشيرا إلي أن الفائض والاحتياج ينبع من المشروعات ومظاهر التنمية المجتمعية لاستيعاب خريجي كل تخصص.

لدينا كتلة من خريجي الثانوية العامة لابد أن يوزعوا على الكليات

واضاف لا أنكر أن لدينا فائض من خريجي الكليات النظرية ولكن لدينا كتلة من خريجي الثانوية العامة لابد أن يوزعوا على الكليات، ومتطلبات سوق العمل ليست مسؤولية الطلاب وانما مسؤولية الدولة التي لم تنشئ مشروعات كبيرة لاستيعاب الخريجين.